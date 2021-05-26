NATO, Belarus'a indirilen uçakla ilgili bağımsız soruşturma çağrısı yaptı
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NATO, Belarus'a indirilen uçakla ilgili bağımsız soruşturma çağrısı yaptı

NATO, Belarus'a indirilen uçakla ilgili bağımsız soruşturma çağrısı yaptı
Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel

NATO, Ryanair yolcu uçağının Belarus'a indirilmesi ve uçaktaki muhalif Belaruslu gazetecinin gözaltına alınmasını kınadı ve olayla ilgili uluslararası soruşturma açılması çağrısında bulundu.

NATO, Ryanair yolcu uçağının Belarus'a indirilmesi ve uçaktaki muhalif Belaruslu gazetecinin gözaltına alınmasını kınadı ve olayla ilgili uluslararası soruşturma açılması çağrısında bulundu.

NATO'nun siyasi karar alma organı Kuzey Atlantik Konseyinden yapılan açıklamada, Atina-Vilnius seferini yapan uçağın 23 Mayıs'ta Minsk'e "zorla yönlendirilmesi" ve yolculardan gazeteci Roman Protaseviç'in gözaltına alınmasını şiddetle kınandığı bildirildi.

Bu eylemin sivil havacılık kurallarını ihlal ettiği ve kabul edilemez bulunduğu belirtilen açıklamada, yolcuların ve uçuş görevlilerinin hayatlarının tehlikeye atıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünün yapacağı dahil olmak üzere acilen bağımsız bir soruşturma yapılmasına yönelik çağrıları destekliyoruz. Bu olay karşısında müttefiklerin bireysel veya topluca aldığı tedbirleri destekliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca Prataseviç'in derhal serbest bırakılması, Belarus'un temel insan hakları ve özgürlüklere saygı göstermesi çağrısına yer verildi.

Yunanistan'dan Litvanya'ya giden Ryanair'e ait 123 yolcu taşıyan uçak, bomba ihbarı yapıldığı iddiasıyla Belarus hava sahasındayken acil iniş yapmıştı.

Belarus'un başkenti Minsk'e indirilen uçaktaki yolcular arasında bulunan ve terör olaylarına karıştığı iddiasıyla aranan, bir sosyal medya hesabının kurucusu ve eski genel yayın yönetmeni Roman Protaseviç gözaltına alınmıştı.

Aramalar sonucunda bomba ihbarının asılsız çıktığı kaydedilmiş, uçak gerekli kontrollerin yapılmasının ardından Minsk Havaalanı'ndan ayrılarak Vilnius'a gitmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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