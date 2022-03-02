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NATO Askerleri Avrupa'da Talimde

DailyMotion.com - Güncel
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Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken, NATO güçleri Polonya, Almanya ve Estonya'da tatbikat düzenledi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken, NATO güçleri Polonya, Almanya ve Estonya'da tatbikat düzenledi. ABD ordusu tarafından yayınlanan videoda talimdeki NATO askerleri görülüyor. NATO, Ukrayna'ya hava savunma füzeleri ve tanksavarlarla destek veriyor. Tatbikatların devam ettiği belirtiliyor

DailyMotion.com - Güncel

Estonya, Ukrayna, Polonya, Rusya, Güncel, Haberler

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