NATO, Afganistan'dan çekilmeye başladı

NATO yetkilisi yaptığı açıklamada, Afganistan'da bulunan NATO güçlerinin çekilmeye başladığını açıkladı.

NATO yetkilisi yaptığı açıklamada, Afganistan'da bulunan NATO güçlerinin çekilmeye başladığını açıkladı.

ABD'nin ardından NATO güçleri de Afganistan'dan çekilmeye başladı. NATO yetkilisi yaptığı açıklamada, "NATO Müttefikleri Kararlı Destek Misyonu güçlerinin 1 Mayıs'a kadar geri çekilmesine başlama kararı aldı ve bu geri çekilme başladı. Bu düzenli, koordineli ve kasıtlı bir süreç olacak" dedi.

İsmi açıklanmayan NATO yetkilisi, ittifak birliklerinin güvenliğinin en önemli öncelik olduğunu ifade ederek, bu doğrultuda gerekli tüm önlemlerin alındığının altını çizdi. Yetkili, zaman çizelgesi hakkında daha fazla bilgi vermezken, "Geri çekilme sırasındaki herhangi bir Taliban saldırısı güçlü bir yanıtla karşılanacak. Geri çekilmemizin birkaç ay içinde tamamlanmasını planlıyoruz" dedi.

ABD, GÜVENLİĞİ SAĞLAMASI İÇİN AFGANİSTAN'A EK BİRLİK KONUŞLANDIRACAK

Beyaz Saray Baş Basın Sekreteri Yardımcısı Karine Jean-Pierre ise gazetecilere verdiği demeçte, ABD güçlerinin Afganistan'dan çekilmesi sırasında birliklerin güvenliğini sağlamak amacı ile koruyucu birliklerin Afganistan'a konuşlanacağını ifade etti. Jean-Pierre, "Savunma Bakanı, ABD kuvvetlerinin Afganistan'dan güvenli ve kasıtlı olarak geri çekilmesini desteklemek amacıyla, ABD Merkez Komutanlığının geçici olarak ek askeri varlıkların konuşlandırılması talebini onayladı" dedi.

Jean-Pierre, "Başkanın niyeti açık, ABD ordusunun Afganistan'dan ayrılması aceleye getirilmeyecek. Bu kasıtlı olacak ve kuvvetlerimizin korunması güvenli ve sorumlu bir şekilde yürütülecek. Bize saldırırsanız, kendimizi ve ortaklarımızı elimizdeki tüm araçlarla savunacağız" ifadelerini kullandı.

ABD GÜÇLERİ 25 NİSAN'DA ÇEKİLMEYE BAŞLAMIŞTI

Afganistan'daki NATO ve ABD güçlerinin komutanı General Miller 25 Nisan'da yaptığı açıklamada, ABD askerilerinin düzenli bir şekilde geri çekildiğini ve askeri üsler ile teçhizatların Afgan kuvvetlerine teslim edilmesine başladığını bildirmişti.

BİDEN, ÇEKİLMEYİ 14 NİSAN'DA DUYURMUŞTU

ABD Başkanı Joe Biden, 14 Nisan'da ABD'nin 1 Mayıs'tan itibaren Afganistan'dan geri çekilmeye başlayacağını ve tam çekilmenin Dünya Ticaret Merkezi, İkiz Kuleler ve Pentagon'a yönelik terör saldırılarının 20. yıl dönümü olan 11 Eylül'e kadar tamamlanacağını duyurmuştu.

ABD'nin ardından NATO tarafından yapılan açıklamada ise, "Birliklerimiz birlikte Afganistan'a gitti, şimdi birlikte çıkıyoruz" denilmişti.

ABD'nin Afganistan'da 2 bin 500 civarında askeri ve 18 bine yakın sözleşmeli personeli bulunuyor. NATO'nun ise Afganistan'da 7 bin 500 civarında askeri bulunuyor.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı