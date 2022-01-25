NATO, AB ve ABD liderlerinden Ukrayna konferansı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda ve Almanya, İngiltere ve İtalya Başbakanları, Ukrayna- Rusya gerilimine ilişkin video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

NATO Genel Sekreteri Soltenberg, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, " Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik daha fazla saldırganlığının ağır bedelleri olacağı konusunda hemfikiriz" dedi. AB Komisyonu resmi internet sitesinden konferansa ilişkin yapılan açıklamada, "Başkan Ursula von der Leyen, AB'nin Ukrayna'ya verdiği güçlü desteği yeniden teyit etti. Buna, acil bir mali yardım paketi şeklinde 1,2 milyar euroluk yeni bir destek paketi ve 120 milyon euroluk ek hibe duyurusu da dahil edildi" denildi. AB Konseyi Başkanı Michel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kararlı ve birlik içinde kalacağız" mesajını verdi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde Rus hükümetinin Ukrayna'da Rus yanlısı Yevhen Murayev'i göreve getirmek istediğini iddia etmişti. Söz konusu iddialar Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yalanlandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İngiltere Dışişleri Bakanlığı, dezenformasyon 'yaymakla' suçlanarak, "İngiliz Dışişleri Bakanlığı'nı kışkırtıcı faaliyetleri durdurmaya ve Tatar-Moğol tarihini incelemeye odaklanmaya çağırıyoruz" denildi.