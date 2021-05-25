NATO, AB'nin Belarus ile ilgili kararlarını memnuniyetle karşıladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

NATO, AB'nin Belarus ile ilgili kararlarını memnuniyetle karşıladı

NATO, AB'nin Belarus ile ilgili kararlarını memnuniyetle karşıladı
Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bir yolcu uçağının bomba ihbarı gerekçesiyle indirildiği ve içindeki muhalif gazetecinin gözaltına alındığı Belarus hakkında AB'nin yaptırım kararlarını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bir yolcu uçağının bomba ihbarı gerekçesiyle indirildiği ve içindeki muhalif gazetecinin gözaltına alındığı Belarus hakkında AB'nin yaptırım kararlarını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Stoltenberg, Estonya Başbakanı Kaja Kallas ile NATO karargahındaki görüşmeleri hakkında basına açıklama yaptı.

Atina-Vilnius seferini yapan Ryanair'e ait yolcu uçağının 23 Mayıs'ta Belarus'a bomba ihbarı gerekçesiyle indirilmesi ve uçaktaki bir muhalif Belaruslu gazetecinin gözaltına alınmasına değinen Stoltenberg, olayı "kabul edilemez" şeklinde değerlendirdi.

Stoltenberg, "Bu bir devlet korsanlığıdır ve Minsk'teki rejimin temel demokratik haklara nasıl saldırdığının göstergesidir." dedi.

AB liderlerinin dün gece Belarus hakkında aldığı kararlara değinen Stoltenberg, bu kararları memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Stoltenberg, "Acil bir uluslararası soruşturma yürütülmelidir. Gazeteci Raman Prataseviç ve kız arkadaşı Sofia Sapega derhal serbest bırakılmalıdır." diye konuştu.

Görüşmede Rusya'nın da gündeme geldiğini aktaran Stoltenberg, bu ülkenin Ukrayna içinde ve çevresindeki askeri yığınağının bir kısmı geri çekilse de 10 binlerce askerin ve ciddi miktarda silahın bölgede kaldığını belirtti.

Stoltenberg, Rusya'nın Karadeniz'de seyrüseferi engellemeye çalıştığını, bunun bu ülkenin saldırgan davranış biçiminin bir örneği olduğunu vurguladı.

AB liderleri, dün geceki zirve toplantısında Belaruslu yetkilileri ve sektörel hedefleri içerecek yeni ekonomik yaptırımlar uygulanması için karar almıştı. Ayrıca AB'de kurulu hava yolu şirketlerinin Belarus üzerinden uçmaması çağrısı yapılmış, Belaruslu hava yolu şirketlerine AB hava sahasının yasaklanması, bu şirketlerin uçaklarının AB havaalanlarına erişiminin engellenmesi de istenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

AB, Belarus'a yeni yaptırımlar uygulayacak, hava sahasını kullandırmayacak
AB, Belarus'a yeni yaptırımlar uygulayacak, hava sahasını kullandırmayacak
Türkiye ile Polonya arasında hedef 10 milyar dolarlık ticaret
Türkiye ile Polonya arasında hedef 10 milyar dolarlık ticaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Polonya'ya Bayraktar TB2 SİHA ihracı) Türkiye, tarihinde ilk kez, NATO ve AB üyesi bir ülkeye insansız hava aracı ihraç...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Polonya'ya Bayraktar TB2 SİHA ihracı) Türkiye, tarihinde ilk kez, NATO ve AB üyesi bir ülkeye insansız hava aracı ihraç...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Deniz Çakır Hande Erçel Hülya Avşar Acun Ilıcalı
Spor Ersun Yanal Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Lukas Podolski Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
NATO, AB'nin Belarus ile ilgili kararlarını memnuniyetle karşıladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.5.2021 12:01:19. #1.14#

title