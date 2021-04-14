NATO, 1 Mayıs'tan itibaren Afganistan'dan çekiliyor

Belçika'daki "Afganistan" konulu NATO Konseyi Toplantısı'nın ardından yapılan ortak açıklamada, NATO güçlerinin 1 Mayıs'tan itibaren Afganistan'dan çekilmeye başlayacağı ifade edildi.

Belçika'daki "Afganistan" konulu NATO Konseyi Toplantısı'nın ardından yapılan ortak açıklamada, NATO güçlerinin 1 Mayıs'tan itibaren Afganistan'dan çekilmeye başlayacağı ifade edildi.

ABD'nin ardından NATO'da Afganistan'dan çekilmeye hazırlanıyor. Belçika'nın başkenti Brüksel'de Afganistan konulu NATO Konseyi Toplantısı düzenlendi. Toplantı, NATO Kararlı Destek Misyonu Çerçeve Ülkelerin Dar Katılımlı Konsey Toplantısı ile dışişleri ve savunma bakanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yüz yüze, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise çevrimiçi olarak katıldı.

Toplantının ardından yapılan ortak yazılı açıklamada, Müttefikler'in 2001'de NATO tarihinde ilk kez Washington Antlaşması'nın 5. Maddesini uygulandığı ve birlikte Afganistan'a gittikleri aktarılırken, NATO'nun Afganistan bulunma nedeninin ise terör örgütü El Kaide ve 11 Eylül'de ABD'ye saldıranlarla yüzleşmek ve teröristlerin Afganistan'ı güvenli bir sığınak olarak kullanmasını engellemek olduğu ifade edildi. Bu süreçte Afganistan devleti ile ortaklaşa çalışıldığı ifade edilen açıklamada, "Afganistan'ın karşı karşıya olduğu zorluklara askeri bir çözüm bulunmadığını kabul eden Müttefikler, Kararlı Destek Misyonu güçlerinin 1 Mayıs'a kadar geri çekilmesine başlayacağımızı belirlediler" denildi.

Taliban'a gözdağı

Tüm ABD ve Kararlı Destek Misyonu güçlerinin geri çekilmesinin birkaç ay içinde tamamlanmasının planlandığı ifade edilen açıklamada, "Bu geri çekilme sırasında Müttefik birliklerine yönelik herhangi bir Taliban saldırısı, güçlü bir yanıtla karşılanacaktır" denildi.

"Barış sürecini desteklemeye devam edeceğiz"

Açıklamada, "Barış sürecini desteklemeye devam edeceğiz. İstanbul Konferansı'nı barış sürecini ileriye taşımak ve Doha'da kaydedilen ilerlemeyi pekiştirmek için bir fırsat olarak karşılıyoruz. Afgan hükümetini ve Taliban'ı ABD-Taliban anlaşması ve ABD-Afganistan Ortak Bildirgesi ile başlatılan barış sürecine olan taahhütlerine bağlı kalmaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

NATO Afgan halkının yanında

"NATO Müttefikleri ve ortakları, güvenliği artırmak ve son 20 yılın kazanımlarını sürdürmek için Afganistan'ın, halkının ve kurumlarının yanında olmaya devam edecekler" denilen açıklamada, askerlerin geri çekilmesinin Afganistan ile ilişkilerin sona erdirilmesi anlamına gelmediği belirtildi.

Afganistan'ın bir daha asla teröristler için sığınak olamayacak

"Afganistan'da sürdürülebilir bir barış, temelinde şiddete son veren, başta kadınlar, çocuklar ve azınlıklar olmak üzere tüm Afganların insan haklarını koruyan, hukukun üstünlüğünü gözeten ve güvence altına alan kalıcı, kapsamlı ve kapsayıcı bir barış anlaşmasına sahip olacağı" ifade edilen açıklamada, Afganistan'ın bir daha asla teröristler için güvenli bir sığınak olamayacağına vurgu yapıldı.

"Şimdi birlikte ayrılıyoruz"

"Birliklerimiz birlikte Afganistan'a gitti, birlikte uyum sağladık ve şimdi birlikte ayrılıyoruz" denilen açıklamada "Afganistan güvenlik güçleri de dahil olmak üzere bu misyonda görev yapan ve destekleyen herkese minnettarız. Ona hizmette nihai bedeli ödeyenlerin fedakarlıklarını onurlandırıyoruz" ifadelerini yer verildi. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı