Native Base'den kadınlara yaz tüyoları
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Native Base'den kadınlara yaz tüyoları

Dünyaca ünlü yerli kozmetik markası Native Base, şimdi kapılarını İzmir'de açıyor.

Native Base'den kadınlara yaz tüyoları
04.06.2020 10:35 | Son Güncelleme: 04.06.2020 10:38

Dünyaca ünlü yerli kozmetik markası Native Base, şimdi kapılarını İzmir'de açıyor. Yaz sıcaklarının da başlamasıyla birlikte saçların ekstra bakıma ihtiyaç duyduğunu belirten firma genel müdürü Şeyda Sayılgan, "Bu sıcaklarda özellikle havuz deniz ve güneş ışınlarının saçlara vereceği zararın önüne geçebilmek mümkün. Saç bakımlarını ihmal etmemek lazım. Özellikle dökülmeye, kuruluğa, cansızlığa ve karışıklığa karşı ürünler kullanabiliriz" dedi.

Türkiye'nin dört bir yanında hizmet veren ve ünlü isimlerin de tercih ettiği kozmetik markası Native Base, kapılarını İzmir'de açıyor. Önümüzdeki günlerde saçlarına önem veren İzmirli kadınların hizmetine açılacak olan kozmetik mağazasında, saç sağlığı adına A'dan Z'ye her ürünü bulmak mümkün olacak. Özellikle yaz aylarında daha çok yıpranan ve zarar gören saçlar için dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Native Base Genel Müdürü Şeyda Sayılgan, "Yaz aylarında saçların her gün yıkanmaması gerekiyor. Doğal yağlanmayı önlememek lazım. Mevsim değişikliklerinde yapılan kıyafet değişiklikleri gibi saçlarda uygulanan bakım ve tekniklerde de değişiklikler yapılması gerekiyor. Bu değişikliği kimyasal madde içeren ürünler kullanmadan yapmamız lazım. Saç bakımlarını ihmal etmeden dökülmeye, kuruluğa ve cansızlığa karşı ürünler kullanmak zorundayız. Ne olursa olsun saçların yıkanmasından sonra bakım kremi kullanılmak gerekiyor. Dış etkenlerden arınan saçların kremlerle destekleyerek güzel görünüme kavuşmasını sağlayabiliriz. Ayrıca yine yeni çıkan makyaj ürünlerimizi de kullanmanızı öneririz cilde zarar vermeyen özel formasyonlarla hazırlanan makyaj ürünleri özellikle bu donemde tercih edebilirsiniz her biri özel formasyona sahip olan makyaj ürünleri kişiye özel ve tek kullanımlık olması tercih sebebidir" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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