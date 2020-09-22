National Mall parkına Kovid-19 kurbanları anısına Amerikan bayrakları yerleştirildi - WASHINGTON
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National Mall parkına Kovid-19 kurbanları anısına Amerikan bayrakları yerleştirildi - WASHINGTON

ABD'nin başkenti Washington'ın merkezinde ve Amerikan Kongre binasının yanında yer alan "National Mall" adlı parka, Covid Memorial Project tarafından düzenlenen organizasyon ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kaynaklı hayatını kaybeden 200 bin Amerikalı anısına Amerikan...

22.09.2020 21:57 | Son Güncelleme: 22.09.2020 22:01

ABD'nin başkenti Washington'ın merkezinde ve Amerikan Kongre binasının yanında yer alan "National Mall" adlı parka, Covid Memorial Project tarafından düzenlenen organizasyon ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kaynaklı hayatını kaybeden 200 bin Amerikalı anısına Amerikan bayrakları yerleştirildi.

National Mall parkına Kovid-19 kurbanları anısına Amerikan bayrakları yerleştirildi - WASHINGTON

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Öztürk

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