National Mall parkına Kovid-19 kurbanları anısına Amerikan bayrakları yerleştirildi - WASHINGTON ABD'nin başkenti Washington'ın merkezinde ve Amerikan Kongre binasının yanında yer alan "National Mall" adlı parka, Covid Memorial Project tarafından düzenlenen organizasyon ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kaynaklı hayatını kaybeden 200 bin Amerikalı anısına Amerikan...

ABD'nin başkenti Washington'ın merkezinde ve Amerikan Kongre binasının yanında yer alan "National Mall" adlı parka, Covid Memorial Project tarafından düzenlenen organizasyon ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kaynaklı hayatını kaybeden 200 bin Amerikalı anısına Amerikan bayrakları yerleştirildi. Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Öztürk