Nata Vega bin 500 kişiye aşure dağıttı

13.09.2019 15:52

NATA Vega Outlet Alışveriş Merkezi (AVM), Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıttı.



NATA Vega AVM, Muharrem ayı dolayısıyla bin 500 vatandaşa aşure dağıttı. Cuma namazının ardından gerçekleştirilen aşure etkinliği vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Vatandaşlara aşure ikramında bulunan AVM Müdürü Serkan Sunan vatandaşların aşure gününü de kutladı.



Muharrem ayının tüm İslam alemi için önemli olduğunun altını çizen Subay, "Birlik ve beraberliğin en çok ihtiyaç duyulduğu şu dönemde biz de bunun önemini gelen ziyaretçilere anlatmak istedik. Çok güzel bir adet unutulmasın ve desteklensin istiyoruz. Biz de AVM olarak bu tadı ve bu günü ziyaretçilerimize yaşatmak ve birlikte yaşamak istedik" dedi.



Bütün özel günlere önem verdiklerini belirten Subay, AVM'nin bir yaşam merkezi olduğunu ve insanların sokakta gördüğü şeyleri buraya taşımanın ana hedeflerinden biri olduğunu kaydetti. - ANKARA

Kaynak: İHA