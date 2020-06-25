Nasrullah Camii nerede? Nasrullah Camii önemi nedir? Nasrullah Camii tarihi ve özellikleri nedir?
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Nasrullah Camii nerede? Nasrullah Camii önemi nedir? Nasrullah Camii tarihi ve özellikleri nedir?

514 yıllık tarihe sahip Nasrullah Camii, tarihteki önemi ve özel dokusu ile dikkat çekiyor. Peki, Nasrullah Camii önemi nedir? Nasrullah Camii tarihi ve özellikleri nedir? Nasrullah Camii nerede? İşte, Nasrullah Camii hakkında merak edilenler…

Nasrullah Camii nerede? Nasrullah Camii önemi nedir? Nasrullah Camii tarihi ve özellikleri nedir?
25.06.2020 10:57 | Son Güncelleme: 25.06.2020 11:03

Kastamonu ve İstanbul'da müderrislik yapmış, Diyarbakır, Manisa ve Belgrad kadılıklarında bulunmuş Kadı Nasrullah tarafından 1506 yılında yaptırılan Nasrullah Camii, tarihteki önemi ve özel mimarisi ile dikkat çekiyor. Nasrullah Camii hakkında araştırma yapanlar Nasrullah Camii nerede? Nasrullah Camii önemi nedir? Nasrullah Camii tarihi ve özellikleri nedir gibi konuları araştırıyor.

NASRULLAH CAMİİ NEREDE, NE ZAMAN YAPILDI?

Nasrullah Camii yapılış tarihi: 1506

Kubbe sayısı: 9

Minare sayısı: 1

Nasrullah Camii, Kastamonu'da Kadı Nasrullah tarafından 1506 yılında inşa edilmiş dini yapıdır.

Osmanlı İmparatorluğu'nun Kastamonu'da inşa ettiği ilk anıtsal eserlerden biri olan Nasrullah Camii, Kastamonu'nun en önemli sembollerinden biridir. Kent merkezinde yer alan cami; meydanı, şadırvanı, köprüsü ve sonradan eklenen medresesi ile bir külliyedir. II. Bayezid döneminde 1506 yılında Nasrullah Kadı tarafından köprü ve şadırvan içindeki su havuzları ile birlikte yaptırılan cami, Kastamonu'nun Osmanlı döneminden kalma en büyük camisidir. 1746 yılında genişletilmesine kadar 6 kubbeli bir yapıya sahip olan cami, bu çalışmayla 9 kubbeli bir hale gelmiştir. Cami içindeki hatlar ve süslemeler ise yine Kastamonulu ünlü hattat Ahmet Şevki Efendi tarafından vücuda getirilmiştir. Milli Mücadele yıllarında Anadolu'yu dolaşarak Türk Kurtuluş Savaşı'na destek toplayan milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, Nasrullah Camii'nde de vaazlar vermiş ve aynı zamanda milli marşımız olan İstiklâl Marşı'nı TBMM'deki kabulünden önce ilk defa burada okumuştur.

Nasrullah Camii nerede? Nasrullah Camii önemi nedir? Nasrullah Camii tarihi ve özellikleri nedir?
Nasrullah Camii

NASRULLAH CAMİİ ÖNEMİ NEDİR?

Ulu Cami tipinde, altı kagir ayakla taşınan dokuz kubbeli bir yapıdır. Harim, batı yönünde ikisi aynalı tonozlu, biri kubbeli üç bölüm ile genişletilmiştir. Kuzeydeki giriş kapısı önünde yedi bölmeli son cemaat yeri bulunmaktadır. Son cemaat yerinin giriş kapısı-mihrap aksına gelen bölüm kubbe, diğer bölümler ise aynalı tonoz ile örtülüdür. Özgün minare yeri ypının kuzeybatı köşesinde görülmekte, ancak bugünkü minaresi camiden birkaç metre uzakta yer almaktadır. Yapı tuğla taş almaşık duvarlı, kurşun üst örtülüdür.

İlk yapılışı altı kubbeli olan yapı 1746 yılında Kastamonulu Reisülküttab Hacı Mustafa Efendi tarafından onarılmış ve mihrap yönündeki üç kubbe, batı tarafındaki aynalı tonozlu bölümler ve son cemaat yeri bu evrede ilave edilmiştir. Yapının bir sonraki onarımı 1875 yılında Kastamonu Valisi Naşid Paşa tarafından toplanan yardımlarla gerçekleşmiştir.

Bu tarihten önceki minaresi hakkında yeri dışında bilgi sahibi olmadığımız camiye, 1915 yılında, binadan kopuk olarak bir minare yapılması kararlaştırılmış, minarenin hafriyatı aynı yıl tamamlanarak, şehir ulemasından Hafız Osman Efendi'nin dua okumasıyla törenle temeli atılmıştır. Bilinmeyen bir tarihte duvarlarla örülmüş olan yedi bölümlü son cemaat yerinin kemer araları 1940 yılındaki onarımda açılmış, 1945 yılında kubbe kurşunları, daha sonraki onarımda alçı pencereleri ile değiştirilmiştir.

"İSTİKLAL MARŞI'NIN İLK OKUNDUĞU YER"

İstiklal Marşı'nın TBMM'den önce Mehmet Akif Ersoy tarafından ilk kez okunduğu yer olduğu söyleniyor.

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