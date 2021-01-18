Nasrettin Hoca fıkraları şiirlerde
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Nasrettin Hoca fıkraları şiirlerde

18.01.2021 18:04 | Son Güncelleme: 18.01.2021 18:07
Nasrettin Hoca fıkraları şiirlerde

VakıfBank Kültür Yayınları'nın (VBKY) yayımladığı "Büyüklerle Yeniden Nasrettin Hoca", sözlü anlatı geleneğimizin ve milli kültürümüzün önemli isimlerinden Nasrettin Hoca'nın fıkralarını şiirlerle okura sunuyor.

VakıfBank Kültür Yayınları'nın (VBKY) yayımladığı "Büyüklerle Yeniden Nasrettin Hoca", sözlü anlatı geleneğimizin ve milli kültürümüzün önemli isimlerinden Nasrettin Hoca'nın fıkralarını şiirlerle okura sunuyor.

Usta çevirmen, şair, Doç. Dr. Nazmi Ağıl'ın kaleme aldığı kitaptaki şiirlerde mizah, ironik anlatım ve günümüze yapılan göndermeler iç içe geçiyor. Dilimizin zenginliğini ortaya koyan bu şiirler, kuşaktan kuşağa taşınan fıkralara yeni bir form kazandırıyor.

Kaynak: Hürriyet

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