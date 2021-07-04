Nasreddin Hoca Medeniyetimizin Önemli Zenginliklerindendir
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Nasreddin Hoca Medeniyetimizin Önemli Zenginliklerindendir

Nasreddin Hoca Medeniyetimizin Önemli Zenginliklerindendir
Habermetre - Haberler | Toplum

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Altay'ın mesajı şu şekilde:

Türk İslam dünyasının önemli bir değeri olan Nasreddin Hoca'yı anmayı, anlamayı ve dünya genelinde daha fazla insanın tanımasını amaçlayan Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri'nin hayırlı olmasını diliyorum.

Hayatı, düşünceleri, öğütleri ve mizahıyla insanları hem güldüren hem de düşündüren Nasreddin Hoca, Anadolu topraklarının örnek şahsiyetlerinden, medeniyetimizin önemli zenginliklerindendir.

Yüzlerce yıldır gönüllerde yaşayan Nasreddin Hoca, ince nükteleri, dilden dile dolaşan, gönüllere hitap eden mizacı ve ilmiyle yaşadığı dönemi aşarak çocuklarımızdan gençlerimize, yaşlılarımızdan toplumumuzun her kesimine hitap etmiş, milletimizin ortak değeri haline gelmiştir.

Nasreddin Hoca'nın, yeni nesillere tanıtılması ve anlatılması bakımından büyük önem taşıyan, Uluslararası Nasreddin Hoca Şenlikleri'nin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyor; Nasreddin Hoca'yı rahmetle anıyorum. "

Kaynak: Habermetre

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