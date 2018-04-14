Nasrallah: "İsrail, İran'la Doğrudan Çatışmaya Girdi"

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İsrail'in saldırgan tutumundan dolayı bölgede kaygının arttığını belirterek "İsrail'in, Suriye'ye düzenlediği saldırıda 7 İran askeri öldü. Ardından İsrail, İran ile doğrudan savaşmaya girmiş oldu" dedi.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İsrail'in son saldırıları hakkında açıklama yaptı. Nasrallah, İsrail'in yedi yıldır Suriye'deki İranlıları hedef aldığını vurgulayarak "İsrail'in onları hedefleme kararı tehlikeli bir emsal. Bu olay bölgede çok tehlikeli oldu. Kolay geçmeyecek" diye konuştu. - BEYRUT