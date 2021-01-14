Nasıl koronavirüs aşısı olunur? Korona aşısı olmak için ne yapmak gerekir? Aşı randevusu nasıl alınır?

Koronavirüs aşılama işleminin başlamasıyla vatandaşlar koronavirüs aşısı olmak için randevu almaya çalıştı. Peki, korona aşısı olmak için ne yapmak gerekir? Aşı randevusu nasıl alınır? Nasıl koronavirüs aşısı olunur?