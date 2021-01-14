Nasıl koronavirüs aşısı olunur? Korona aşısı olmak için ne yapmak gerekir? Aşı randevusu nasıl alınır?
14.01.2021 15:20 | Son Güncelleme: 14.01.2021 15:23
Koronavirüs aşılama işleminin başlamasıyla vatandaşlar koronavirüs aşısı olmak için randevu almaya çalıştı. Peki, korona aşısı olmak için ne yapmak gerekir? Aşı randevusu nasıl alınır? Nasıl koronavirüs aşısı olunur?
Pandemiden kurtuluş ışığı koronavirüs aşısı uygulanmaya başlandı. Vatandaşların olmak için randevu almaya çalışırken nasıl koronavirüs aşısı olunur? Korona aşısı olmak için ne yapmak gerekir? Aşı randevusu nasıl alınır gibi soruların yanıtları araştırıldı.