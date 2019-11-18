Nasıl Kandırılıyoruz?
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Nasıl Kandırılıyoruz?

The Geyik sayfamızın önceki versiyonunda paylaştığımız efsane bir video var. "Nasıl kandırılıyoruz?

18.11.2019 18:13 | Son Güncelleme: 18.11.2019 18:13
Nasıl Kandırılıyoruz?

The Geyik sayfamızın önceki versiyonunda paylaştığımız efsane bir var. "Nasıl kandırılıyoruz?" Bu videoda makyaj hilesiyle bir kadının küçük göğüs bölgesini büyük gösterdiğini göstermiştik. ve bu video 500.000'den fazla görüntülenme almıştı. Şimdi de siteden paylaşıp o videoyu görmeyenlere de gösterelim istedik.



Nasıl kandırılıyoruz? paylaşan: thegeyik

Kaynak: TheGeyik

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