Nasife Canbolat Alman Hükümeti'nin pandemi döneminde esnafa olan desteklerini anlattı

Kendisi de bir esnaf olan Nasife Canbolat, Almanya'da kuaför salonu işletiyordu. Pandemi döneminde eğlence, gastronomi ve güzellik, bakım sektörünün çok etkilendiğini ifade eden Canbolat; Almanya'da hükümetin bu işletmeler için özel bir destek paketi sunduğunu ifade etti.

"Almanya Pandemi döneminde olumsuz etkilenen işletmelere özel bir destek paketi sundu. Çalışanlarının sayısı 50' yi geçmeyen işletmelere geçen yılki cirolarının dörtte üçü devlet tarafından karşılanıyor. 2020'de 10.000 Euro'ya kadar karşılıksız yardım alan işletmelere kira yardımı da yapılıyor. Haziran 2021 tarihine kadar uzatılan yardımlar ve desteklerin haricinde küçük işletmelere cirolarına bağlı olarak 300.000 Euro'ya kadar hızlı krediye başvurabiliyorlar." Şeklindeki açıklamalarıyla da Nasife Canbolat, Alman hükümetinin pandemi için işletmelere vermiş olduğu desteklerin ayrıntılarını da verdi.

Uzun Elbiseler Bu Yaz En Sık Kullanılan Parçalar Olacak

Aynı zamanda bir moda danışmanı olan Nasife Canbolat, 2021 yaz modası hakkında " Bu yaz pandemiden sıkılmış kadınların rengârenk elbiseler içinde yaz moduna girmesini planlayan modacılar, tasarımlarında renkler üzerinde oynamışlar. Bol renkli ve etnik desenlerle bezenen uzun elbiseler, bu yazın en sık kullanılan parçaları olacak. Bunun yanında hafifi serin yaz akşamları için yine etnik desenli şallar, blazer ceketler elbise ile kombinlenebilir. Şortlar ve elbiselerle birlikte giyilen sandaletler bu yaz için en gözde ayakkabı stili olacak." Şeklindeki açıklamalarıyla önemli tüyolar verdi.

2021 yaz modasında aksesuarların da önemine vurgu yapan Nasife Canbolat, "Işıltılardan vazgeçmek istemeyenler için de aksesuarlarda taşlar ve pırıltılar göze çarpıyor. Çantalarda ise ya çok küçük ya da çok büyük modeller kullanılmış. Fularlar ve bandanalar bu yaz da sevilen saç aksesuarları olarak karşımıza çıkacak. Siz bu ipuçlarını değerlendirerek kendi yaz kreasyonunuzu hazırlayabilirsiniz. Küçük dokunuşlarla elinizdeki kıyafetlerinizi de değerlendirebilirsiniz." Şeklindeki sözleriyle de önemli tavsiyelerde bulundu.

Kaynak: Bültenler