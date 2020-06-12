NASH hastalığına dikkat: Dünyadaki hasta sayısı kontrolsüz artıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

NASH hastalığına dikkat: Dünyadaki hasta sayısı kontrolsüz artıyor

Karaciğer yağlanmasının iltihaplı olması halinde bu hastalığa NASH denildiğini dile getiren Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, "Türkiye'de 4 milyon NASH hastası bulunuyor ve 150 bin kişide de şu an NASH'e bağlı siroz gelişmiş olduğunun tahmin ediyoruz.

NASH hastalığına dikkat: Dünyadaki hasta sayısı kontrolsüz artıyor
12.06.2020 16:03 | Son Güncelleme: 12.06.2020 16:07
Karaciğer yağlanmasının iltihaplı olması halinde bu hastalığa NASH denildiğini dile getiren Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, "Türkiye'de 4 milyon NASH hastası bulunuyor ve 150 bin kişide de şu an NASH'e bağlı siroz gelişmiş olduğunun tahmin ediyoruz. Dünyada her 100 kişinin 25'inde karaciğer yağlanması, 5'inde ise karaciğer yağlanmasının ileri formu olan NASH hastalığı bulunmaktadır. Halen günümüzde en etkili tedavisi diyet ve fiziksel aktivite gibi yaşam biçimi değişiklikleri olmakla birlikte, ilaç geliştirme çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir" dedi. 

Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği Yağlı Karaciğer Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, 12 Haziran Dünya NASH Günü nedeniyle açıklamalarda bulundu. Dernek, yayınladığı bir video ile de NASH hastalığının tehlikesine dikkat çekti. 

 Yağlı karaciğer hastalığının iki tip olduğunu ve bunlardan birinin basit yağlanma diğerinin ise NASH olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, "Türkiye'de de 4 milyon NASH hastası bulunuyor ve 150 bin kişide de şu an NASH'e bağlı siroz gelişmiş olduğunun tahmin ediyoruz. NASH hastalığına dikkat çekmek için 12 Haziran Dünya NASH Günü olarak ilan edilmiştir. Böyle bir günün NASH hastalığına ayrılmasının sebebi, sinsi ilerleyen hastalığın hekimler ve toplumdaki farkındalığını arttırmaktır. 

Son yıllarda karaciğer yağlanmasının ve onun ciddi formu olan NASH hastalığının sıklığı giderek artmaktadır. Dünyada her 100 kişinin 25'inde karaciğer yağlanması, 5'inde ise karaciğer yağlanmasının ileri formu olan NASH hastalığı bulunmaktadır. Ülkemizde ise ne yazık ki her 100 kişinin en az 40'ında karaciğer yağlanması bulunmaktadır. Özellikler Tip 2 Diyabet hastalığı olan bireylerde sıklığı daha da artmıştır." dedi.

"HASTALARIN YÜZDE 80'İ CİDDEYETİN FARKINDA DEĞİL"

"Karaciğer yağlanmasının en ciddi formu olan NASH'in, bazı bireylerde siroz ve karaciğer kanserine kadar ilerleyebildiğini dile getiren Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, "Bununla birlikte NASH hastalarının yüzde 70'i son evreye kadar hiçbir semptom vermediği için hastaların yüzde 80'i NASH'in ciddi ve ilerleyici bir karaciğer hastalığı olduğunun farkında değildir. Bu hastalar karşımıza siroz geliştikten sonra çıkabilmektedir. NASH hastalarında başlıca ölüm sebebi kalp damar hastalıklar olup, farkındalığın arttırılması sayesinde bu ölümlerin önemli bir kısmı önlenebilir.  Ayrıca siroza ilerleyişin önüne de geçilebilir" diye konuştu.

Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, şunları söyledi; "Tüm bu bilgiler göz önünde bulundurulduğunda NASH hastalığının hekimler ve toplumdaki farkındalığının arttırılması sayesinde bu sessiz epidemiye karşı zafer kazanmamızın yolu açılacaktır. Halen günümüzde en etkili tedavisi diyet ve fiziksel aktivite gibi yaşam biçimi değişiklikleri olmakla birlikte, ilaç geliştirme çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir.  Koronavirüs pandemisi sebebiyle bu yıl dünya NASH günü kapsamındaki aktiviteler ülkemizde ve dünyada gölgede kalmış olsa da, Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği'nin Yağlı Karaciğer Çalışma Grubu olarak yapacağımız etkinliklerle bu sinsi düşmana karşı genel toplumda ve hekimlerde farkındalığın arttırılmasını hedeflemekteyiz"


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı Haber
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı Haber
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi Haber
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi Haber
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi
Son dakika: Kapatılan hesaplarla ilgili Fahrettin Altun'dan Twitter'a tepki: Sahte olduğu iddiası gerçek dışı Haber
Son dakika: Kapatılan hesaplarla ilgili Fahrettin Altun'dan Twitter'a tepki: Sahte olduğu iddiası gerçek dışı
Ders çalışmak için buluşan liseli gençlerin, evdeki silahlarla oyunu faciayla noktalandı Haber
Ders çalışmak için buluşan liseli gençlerin, evdeki silahlarla oyunu faciayla noktalandı
Meteoroloji, 4 il için dolu uyarısında bulundu
Meteoroloji, 4 il için dolu uyarısında bulundu
Yaz sezonunu açan Zeynep Alkan, süper mini şortuyla poz verdi
Yaz sezonunu açan Zeynep Alkan, süper mini şortuyla poz verdi
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Hastasının sorduğu soruya sinirlenen doktor, sinkaflı küfürler edip hakaretler savurdu
Hastasının sorduğu soruya sinirlenen doktor, sinkaflı küfürler edip hakaretler savurdu
İmamoğlu'nun açıkladığı projeye taksicilerden tepki: Tansiyonumuz yükseldi
İmamoğlu'nun açıkladığı projeye taksicilerden tepki: Tansiyonumuz yükseldi
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor
Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu
Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu
Batman'da vatandaşlar yeni normale alışamadı! Vaka sayısında büyük artış var
Batman'da vatandaşlar yeni normale alışamadı! Vaka sayısında büyük artış var
Gölet kenarında selfie felaket getirdi, dayı-yeğen boğuldu
Gölet kenarında selfie felaket getirdi, dayı-yeğen boğuldu
Galatasaraylı Muslera, oğluna 'Ege Muslera' adını veren taraftara teşekkür etti
Galatasaraylı Muslera, oğluna "Ege Muslera" adını veren taraftara teşekkür etti
FIFA, yaz transfer döneminin erken başlatılabileceğini açıkladı
FIFA, yaz transfer döneminin erken başlatılabileceğini açıkladı
Hemşireye saldıran koronavirüs hastası 3. kattan düşerek öldü
Hemşireye saldıran koronavirüs hastası 3. kattan düşerek öldü
Türkiye'nin girişimleri sonucu ABD'nin Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu'nda FETÖ yer almadı
Türkiye'nin girişimleri sonucu ABD'nin Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu'nda FETÖ yer almadı
Uzmanlar, Doğu Karadeniz'i bu yaz doğal afetlere karşı uyardı
Uzmanlar, Doğu Karadeniz'i bu yaz doğal afetlere karşı uyardı
İmamoğlu, İETT Genel Müdürlüğü'ne Alper Bilgili'yi atadı
İmamoğlu, İETT Genel Müdürlüğü'ne Alper Bilgili'yi atadı
Türkiye'nin Libya'daki petrol hamlesi büyük yankı uyandırdı: Türkiye'nin yakıt ihtiyacını karşılar
Türkiye'nin Libya'daki petrol hamlesi büyük yankı uyandırdı: Türkiye'nin yakıt ihtiyacını karşılar
Çöpten tekerlekli sandalyesiyle atık toplayan çocuğa Kızılay ekipleri yardım gönderdi
Çöpten tekerlekli sandalyesiyle atık toplayan çocuğa Kızılay ekipleri yardım gönderdi
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine yeni genelge: Ülkeye giriş yapan herkese sağlık kontrolü yapılacak
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine yeni genelge: Ülkeye giriş yapan herkese sağlık kontrolü yapılacak
Maçka Parkı'nda psikiyatri asistanının boğazı kırık bira şişesiyle kesildi
Maçka Parkı'nda psikiyatri asistanının boğazı kırık bira şişesiyle kesildi
Güne düşüşle başlayan dolar 6,82'den işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 6,82'den işlem görüyor
Uşak'ta polis ve bekçileri av tüfeğiyle yaralayan zanlının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Uşak'ta polis ve bekçileri av tüfeğiyle yaralayan zanlının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Netflix ve HBO, Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın hayatını diziye dönüştürmek için teklif yaptı
Netflix ve HBO, Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın hayatını diziye dönüştürmek için teklif yaptı
George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak
George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak
Murat Övüç, hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır'ın son anları anlattı
Murat Övüç, hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır'ın son anları anlattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Engin Altay Kemal Kılıçdaroğlu Musa Farisoğulları Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Fatma Girik Demet Evgar Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Bülent Uygun Lionel Messi Ahmet Nur Çebi Tahir Karapınar
Daha Fazla Çocuk Kadın Ankara Galatasaray
Şu an buradasınız: NASH hastalığına dikkat: Dünyadaki hasta sayısı kontrolsüz artıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 16:43:50. #1.14#
title