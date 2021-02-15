NASCAR yarışında 16 araç birbirine girdi

ABD'de düzenlenen NASCAR yarışında meydana gelen kazada 16 yarış otomobili kullanılmaz hale geldi. Kaza sonucu yarış durduruldu.

ABD'de düzenlenen NASCAR yarışının Florida ayağında meydana gelen kazada 16 yarış otomobili pistin ortasında birbirine girdi. Kaza, yarışın başlamasından kısa süre sonra meydana geldi. ABD medyası, kaza sonucu can kaybı ya da yaralanma olmadığını ancak yarışın durdurulduğunu duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı