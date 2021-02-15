NASCAR yarışında 16 araç birbirine girdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

NASCAR yarışında 16 araç birbirine girdi

15.02.2021 20:43 | Son Güncelleme: 15.02.2021 20:47
NASCAR yarışında 16 araç birbirine girdi

ABD'de düzenlenen NASCAR yarışında meydana gelen kazada 16 yarış otomobili kullanılmaz hale geldi.

ABD'de düzenlenen NASCAR yarışında meydana gelen kazada 16 yarış otomobili kullanılmaz hale geldi. Kaza sonucu yarış durduruldu.

ABD'de düzenlenen NASCAR yarışının Florida ayağında meydana gelen kazada 16 yarış otomobili pistin ortasında birbirine girdi. Kaza, yarışın başlamasından kısa süre sonra meydana geldi. ABD medyası, kaza sonucu can kaybı ya da yaralanma olmadığını ancak yarışın durdurulduğunu duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Şentop Fahrettin Koca Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Aleyna Tilki Mustafa Sandal Mehmet Ali Erbil
Spor Erol Bulut Aykut Kocaman Osman Özköylü Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: NASCAR yarışında 16 araç birbirine girdi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 20:48:32. #1.16#
title