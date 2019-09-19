NASBUF'19 Ekibi, Başkan Özcan'ı foruma davet etti

19.09.2019 16:49

Nazilli Sosyal Bilimler Lisesi Ulusal Forumu (NASBUF'19) Ekibi, Koordinatör Öğretmen Özlem Karabacak eşliğinde Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ı makamında ziyaret etti.



NASBUF 19 Ekibi 25-27 Ekim tarihlerinde Nazilli Sosyal Bilimler Lisesi ev sahipliğinde yapacak oldukları Ulusal Forum NASBUF 19'a Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ı davet etti. Koordinatör Öğretmen Özlem Karabacak eşliğinde Başkan Kürşat Engin Özcan'ı makamında ziyaret eden ekip bu yıl ikincisini düzenledikleri, Türkiye çapında lise öğrencilerine yönelik form hakkında Başkan Özcan'ı bilgilendirdi. 2018 yılında düzenledikleri ilk forumdan beklentileri karşılamak adına daha yenilikçi fikirlerle ve daha farklı çalışmalarla bu seneki katılımcılara görüp görebilecekleri en güzel ulusal forum deneyimini yaşatacaklarını belirten NASBUF 19 Ekibi Belediye Başkanı Özcan'dan destek istedi.



Konferansın EYP formatında, NASBUF'19 konseptinin gündem sorunlarını parlamenter sistem içerisinde tartışmaya yönelik (European Youth Parliament) Avrupa Gençlik Parlamentosu olacağını vurgulayan Koordinatör Öğretmen Özlem Karabacak Başkan Özcan'a yaptığı anlatımda, " Avrupa Gençlik Parlamentosu, kısaca EYP, farklı bölgelerden farklı kültürlerden gençleri bir araya getiren, ulusal ve küresel güncel sorunların tartışılarak bu sorunlara çözümler bulunmasını sağlamaya çalışan bir gençlik organizasyonudur. EYP'nin hedefi, gençlere farkındalık ve farklı bakış açıları kazandırmak, aynı zamanda sosyal becerilerini geliştirmektir. Kurulduğu tarih olan 1987'den beri birçok bölgesel, ulusal ve uluslararası konferans gerçekleştiren Avrupa Gençlik Parlamentosu, yüz binlerce katılımcıyı bir araya getirerek kültürler arası bir köprü görevi görmüştür ve görmeye devam etmektedir. NASBUF'19 un Ekonomi, Dış Politika, Güvenlik, Teknoloji, Doğa ve Çevre, Medya, Eğitim, Sağlık olmak üzere 8 adet komitesi bulunmakta ve bu seneki forumumuzda katılımcılar şu ana kadar hiçbir forumda görülmemiş aktivitelere tanıklık edecek. Biz NASBUF olarak kendimizi aile gibi görüyor Katılımcılara en iyi konferans deneyimini yaşatmaya çalışıyoruz. Herkesin fikir alışverişini rahatça gerçekleştirebileceği bir ortam sunarak kişinin becerilerini ve öz güvenini tazelemesinde yardımcı bir etken oluyoruz" diye konuştu.



NASBUF 19 hakkında gerekli açıklamalar ve komite kuralları ile organizasyon hakkında detaylı bilgi alan ve dosyayı da ayrıntıları ile inceleyen Başkan Özcan NASBUF 19 Ekibi ve Koordinatör Öğretmene böyle bir oluşumu gerçekleştirdikleri için teşekkürlerini sundu. Ulusal çapta ve gençlere yönelik olarak yapılacak forumda Nazilli Belediyesi olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını ve destek vereceklerini belirten Özcan; "Türkiye'nin her yerinden farklı düşünce, bilgi birikimi ve karaktere sahip delegelerin güncel ülke sorunlarımızı değişik yönlerden ele alarak, bu sorunlara ortak çözümler üretmek adına Nazilli'mizde olmaları şehrimiz içinde bir farkındalık oluşturacaktır. Hele ki Forumda bu gençlerin konuşacak oldukları konuları çok daha önemlidir. Gençlerin Türkiye'nin ekonomisi, dış politika, doğa ve çevre, eğitim, sağlık, medya, teknoloji ve güvenlik konularını tartışıp, çözümler üreteceği forumda yer almak benim için ayrı bir önem arz ediyor. Tüm program listesi olmasa da forumda sizlerle birlikte olmaktan onur duyacağım" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA