Nasadoge Menemenspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1-1
STAT: Menemen İlçeHAKEMLER: Alper Akarsu (xx), Kemal Elmas (xx), Emrah Ünal (xx)NASADOGE MENEMENSPOR: Batuhan Ahmet Şen (xx) – Sinan (xx), Mazlum (x), Oğuzhan (xx), Emre Batuhan Adıgüzel (xx), Cem (xx), Ba (x), Gomes (xx), Emir (x) (Dk. 73 Abdullah xxx), Batuhan Kırdaroğlu (x) (Dk.
MENEMEN, İZMİR (DHA) -
STAT: Menemen İlçeHAKEMLER: Alper Akarsu (xx), Kemal Elmas (xx), Emrah Ünal (xx)NASADOGE MENEMENSPOR: Batuhan Ahmet Şen (xx) – Sinan (xx), Mazlum (x), Oğuzhan (xx), Emre Batuhan Adıgüzel (xx), Cem (xx), Ba (x), Gomes (xx), Emir (x) (Dk. 73 Abdullah xxx), Batuhan Kırdaroğlu (x) (Dk. 79 Himmet x), Ahmet Sağat (xxx) (Dk. 90+6 Ahmet Aslan)ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR: Gökhan (xx) – Okan (xx), Allyson (xx), Lokman (x), Caner (xx), Mehmet (xx), Guido (x) (Dk. 71 Pucko x), Kerim (x) (Dk. 85 Akabueze), Landel (x), Doğan Can (xxx), Keny (xx)GOLLER: Dk. 74 Doğan Can ( Bandırmaspor ), Dk. 84 Ahmet Sağat (Menemenspor)KIRMIZI KART: Dk. 90+3 Ba (Menemenspor)SARI KARTLAR: Cem, Oğuzhan, Ba, Murat (Menemenspor), Guido, Lokman ( Bandırmaspor )Spor Toto 1'inci Lig'de 21'inci haftanın açılış maçında Nasadoge Menemenspor evinde Royal Hastanesi Bandırmaspor'la 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla son 7 maçında 6'ncı beraberliğini alan Menemenspor 23 puana ulaşırken, Bandırmaspor puanını 33'e çıkardı.11'inci dakikada sol kanattan yüklenen Bandırmaspor'da Landel'in pasıyla topla buluşan Caner, ceza sahası içi sol çaprazından şutunu attı, meşin yuvarlak sağ direk dibinden auta çıktı.26'ncı dakikada sol kanatta atak yapan Bandırmaspor'da Doğancan'ın pasıyla birlikte savunma arkasına sızan Guido, uzak köşeye vurdu ancak top az farkla oyun alanını terk etti.74'üncü dakikada konuk ekipte Keny'nin pasında topla buluşan Doğancan sol çaprazdan ceza sahasına girip vurdu, top ağlarla buluştu: 0-1.84'üncü dakikada Menemenspor eşitliği yakaladı. Sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Abdullah ceza sahasına ortaladı, Ahmet Sağat düzgün bir kafa vuruşuyla skora denge getirdi: 1-1.
90+3'üncü dakikada Allyson'u düşüren Ba, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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