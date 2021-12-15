Nasadoge Menemenspor - Altaş Denizlispor: 0-0
STAT: Menemen İlçeHAKEMLER: Oğuzhan Çakır (xx), Gökhan Memişoğlu (xx), Anıl Usta (xx)NASADOGE MENEMENSPOR: Batuhan Şen (xxx) - Emre (xx) (Dk. 86 Ba), Mazlum (xxx), Ömer (xx), Batuhan Adıgüzel (xx), Abdullah (x) (Dk. 69 Emir x), Alhassan (xx), Batuhan Kırdaroğlu (xxx) (Dk.
MENEMEN, İZMİR (DHA) - STAT: Menemen İlçeHAKEMLER: Oğuzhan Çakır (xx), Gökhan Memişoğlu (xx), Anıl Usta (xx)NASADOGE MENEMENSPOR: Batuhan Şen (xxx) - Emre (xx) (Dk. 86 Ba), Mazlum (xxx), Ömer (xx), Batuhan Adıgüzel (xx), Abdullah (x) (Dk. 69 Emir x), Alhassan (xx), Batuhan Kırdaroğlu (xxx) (Dk. 86 İlyas), Sinan (xx), Sabbah (x) (Dk. 70 Gomes x), Ahmet (x) (Dk. 78 N'Diaye x)ALTAŞ DENİZLİSPOR: Stackhowiak (xxx) - Asım (xx), Leo (xxx), Oğuz (xx), Gökhan (xxx), Djedje (xx), Özer (xx), Mayi (xxx) (Dk. 86 Tusha), Mustafa (xxx), Darri (xx), Okan (x) (Dk. 54 Turaç x)SARI KARTLAR: Alhassan (Menemenspor), Gökhan ( Denizlispor )Spor Toto 1'inci Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki Ege ekibi Nasadoge Menemenspor ve Altaş Denizlispor arasındaki karşılaşma 0-0 sonuçlandı. Bu skorun ardından Menemenspor 20 puana yükselirken, düşme potasındaki Denizlispor da puanını 16 yaptı.17'nci dakikada ilk atağı Denizlispor geliştirdi. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Darri'nin şutunda kaleci Batuhan topu son anda kornere tokatladı.29'uncu dakikada Alhassan'ın sağ kanattan ortaladığı topa Ahmet bomboş pozisyonda kafayı vurdu. Meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı.58'inci dakikada Mayi'nin ortasında Turaç kafayı vurdu, Menemenspor kalecisi Batuhan topa son anda müdahale ederek mutlak golü önledi.78'inci dakikada Darri'nin ara pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Turaç'ın sert şutundan Denizlispor sonuç alamadı.85'inci dakikada Özer'in pasını iyi kontrol eden Mayi'nin şutunda top az farkla üstten oyun alanını terk etti.Karşılaşma 0-0 sona erdi.- İzmir
Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Spor Haberleri
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