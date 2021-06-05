NASA yöneticisinden Rusya'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çekilmesinin "uzay yarışı başlatabileceği" uyarısı
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NASA yöneticisinden Rusya'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çekilmesinin "uzay yarışı başlatabileceği" uyarısı

NASA yöneticisinden Rusya'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çekilmesinin 'uzay yarışı başlatabileceği' uyarısı
Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel

NEW Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) Yöneticisi Bill Nelson, Rusya'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılmasının uzay yarışı başlatabileceği uyarısında bulundu.

NEW Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) Yöneticisi Bill Nelson, Rusya'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılmasının uzay yarışı başlatabileceği uyarısında bulundu.

Nelson, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, Rusya'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çekilmesinin iyi olmayacağını söyledi.

ABD'nin 45 yıldan uzun süredir uzayda Rusya ile iş birliği yaptığını ve bu iş birliğini yürütmek istediğini belirten Nelson, Rusya'nın Çin ile derin uzay araştırmaları konusunda iş birliğine istekli olduğunu ve Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çekilmesinin ABD, Rusya ve Çin arasında "uzay yarışı" başlatabileceği endişesini dile getirdi.

Nelson, uzay araştırmalarında Rusya ile güçlü bir iş birliğini sürdürmenin uzayın tarafsız bölge olarak kalması açısından önemli olduğuna dikkati çekti.

NASA, 2011 yılında kabul edilen ve "Wolf Amendment" olarak bilinen yasa gereği FBI ya da ABD Kongresi onayı olmadan Çin ile uzay araştırmaları konusunda iş birliği yapamıyor.

Rusya, 2025 yılına kadar Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çekilmeyi ve kendi uzay istasyonunu kurmayı planlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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