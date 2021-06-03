NASA yıllar sonra yeniden Venüs'e gidecek
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NASA yıllar sonra yeniden Venüs'e gidecek

NASA yıllar sonra yeniden Venüs'e gidecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), gezegenin atmosferini ve jeolojik özelliklerini incelemek için 2030'a kadar iki görev ile Venüs'e gidecek.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), gezegenin atmosferini ve jeolojik özelliklerini incelemek için 2030'a kadar iki görev ile Venüs'e gidecek.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yeni bir gezegene dair plan yapıyor. NASA, 30 yıldan fazla bir süre sonra Dünya'ya en yakın gezegen olan Venüs'e iki ayrı görev düzenlendiğini duyurdu. Her birine 500 milyon dolar fon ayrılan misyonlar, 2028 ile 2030 arasında başlayacak. NASA Başkanı Bill Nelson, Venüs görevine dair yaptığı açıklamada, "30 yılı aşkın süredir gitmediğimiz bir gezegeni araştırma şansı sunacak" ifadelerini kullandı. Nelson, "Bu iki kardeş görevin her ikisi de Venüs'ün nasıl kurşunu bile eritecek sıcaklığa erişen bir cehennem gezegen haline geldiğini anlamayı amaçlıyor" dedi. Güneş sistemindeki en sıcak gezegen olan Venüs'ün yüzey sıcaklığı yaklaşık 500 santigrat derece ve bu da kurşunu eritmeye yetecek kadar yüksek bir sıcaklık değeri.

"Davinci+" adlı görev ile gezegenin atmosferinin ölçülerek nasıl oluştuğuna ve evrimleştiğine dair fikir edinilecek. Ayrıca Venüs'ün bir okyanusu olup olmadığı da araştırılacak. Davinci+'nın gezegenin "tessera" adı verilen jeolojik özelliklerine dair ilk yüksek çözünürlüklü görüntüleri Dünya'ya iletmesi hedefleniyor. Böylece bilim adamlarının, Venüs'ün Dünya'daki gibi tektonik plakalara sahip olup olmadığını inceleyebilecek.

İkinci görev olan "Veritas" ise gezegenin jeolojik tarihini anlamak ve Dünya'dan nasıl bu kadar farklı geliştiğini araştırmak için gezegenin yüzeyini haritalayacak. Görev ile yüzey yüksekliklerini ve gezegende aktif volkan bulunup bulunmadığı da araştırılacak.

NASA görevlisi Tom Wagner, Venüs görevlerine yönelik yaptığı açıklamada, "Venüs hakkında ne kadar az şey bildiğimiz şaşırtıcı. Ancak bu görevlerin birleşik sonuçları bize bulutlarından yüzeyindeki yanardağlara ve çekirdeğe kadar gezegen hakkında bilgi verecek. Gezegeni yeniden keşfetmiş gibi olacağız" dedi.

(AB-AŞ-D)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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