Nasa, Yeni Uzay Aracı ile Güneş'e Dokunacak!

ABD'nin Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) önümüzdeki yıl içerisinde Güneş'in atmosferine yeni aracı ile Güneş'e dokunması bekleniyor.





Johns Hopkins Üniversitesi'nde Uygulamalı Fizik Bölümü'nde görev yapan Nicky Fox, gönderilecek uzay aracının Güneş'e ait sırları araştıracağını ifade etti. Güneş'in dış çeperinin iç kesimlerden neden yüzlerce kat daha sıcak olduğu hala daha sırrını korumakta.



Parker Solar Probe adlı uzay aracı 1371 derecelik sıcaklığa dayanabilecek malzemelerle, güçlü radyasyondan da etkilenmeyecek şekilde tasarlandı. Bu uzay aracı Güneş'in atmosferi olarak bilinen taç küreyi inceleyecek, nasıl ısındığına dair veriler toplayacak. Güneş'e, yıldızın çapının 5 katı kadar yaklaşacak!



Güneş'in atmosferine gönderilecek uzay aracı Parker Solar, Güneş'e en çok yaklaşan uzay aracı olacak.



Güneş ile mesafesinde 7 milyon km uzaklıktan tur atabilecek ve 140 milyon km uzak mesafeden ise bilim adamlarına bilgi mesajları gönderebilecek.



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