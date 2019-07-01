NASA, Yarın Orion Kapsülünü Canlı Yayında Test İçin Fırlatacak

NASA, güvenlik konusundaki geliştirmelerine devam ediyor. Uzun süredir üzerinde çalışılan Orion kapsülünün fırlatma iptal sistemini testi yarın gerçekleştirilecek. Fırlatma, 2 Temmuz günü saat 14.00'da yapılacak ve fırlatmayı canlı olarak yayınlanacak.

Fırlatmanın amacı ise olası bir kritik durumda astronotları güvenli bir konuma alabilmek için yapılmış olan fırlatma iptali sisteminin çalışabilirliği ve uygunluğunu kontrol etmek. Her şey plana göre giderse Orion kapsülünün fırlatma iptal sistemi, fırlatmadan 55 saniye, sonra kapsül yerden yaklaşık 9.450 metre yukarıdayken devreye girecek ve Orion, fırlatmadan yaklaşık 3 dakika sonra yeryüzüne geri dönecek.

Orion, NASA'nın 2011'de emekli olan uzay mekiğinden bu yana mürettebat taşıyan ilk aracı olacak. NASA yetkilileri, kapsülün Atlantik Okyanusu'na sert bir şekilde çarpacağını (yaklaşık saate 500 km) belirtti. Yarın teste girecek olan kapsülde paraşüt veya tutum kontrol sistemi bulunmuyor. Canlı yayını aşağıdaki pencereyi kullanarak NASA'nın resmi YouTube kanalından takip edebilirsiniz.