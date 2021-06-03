NASA, Venüs'e iki keşif aracı gönderecek
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NASA, Venüs'e iki keşif aracı gönderecek

NASA, Venüs'e iki keşif aracı gönderecek
Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Venüs'ün atmosferini ve jeolojik özelliklerini incelemek için iki yeni keşif görevi planladığını duyurdu.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Venüs'ün atmosferini ve jeolojik özelliklerini incelemek için iki yeni keşif görevi planladığını duyurdu.

NASA'dan yapılan açıklamada, "DAVINCI+" ve "VERITAS" adı verilen keşif araçlarının 2028 ve 2030 yılları arasında gezegene gönderilmesinin planlandığı bildirildi.

"Venüs'ün Derin Atmosferinde Asal Gazlar, Kimya Araştırması ve Görüntüleme" (DAVINCI+), adı verilen ilk görevde küre biçimli bir sonda gezegenin atmosferine paraşütle bırakılacak.

Sonda, gezegenin oluşumunu ve gelişimini anlamak için Venüs atmosferinde gaz analizleri yapacak. Aynı zamanda gezegeni geçmişte yaşama elverişli kılmış olabilecek bir okyanusun bulunup bulunmadığını araştıracak.

Bunun yanı sıra gezenin yüzeyindeki "tesserae" adı verilen kübik yer şekillerinin yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını çekecek.

"Venüs Emisyon, Radyo Dalgaları, İnterferometrik Sentetik Açıklık, Topografi ve Spektroskopi Ölçümleri" (VERITAS) adı verilen ikinci görevde ise gezegen yörüngesine gönderilecek keşif uydusu, gezegenin jeolojik tarihini anlamak için Venüs'ün yüzeyini haritalandırılacak ve Dünya'dan nasıl farklı geliştiğini araştıracak. Uydu, gezegenin jeolojik özelliklerini, sismik ve volkanik faaliyetleri inceleyecek.

NASA Bilim Görevleri Direktörü Thomas Wagner, yeni görevlerin Venüs'ün bulutlarından, yanardağlarına, atmosferinden çekirdeğine kadar yeni bilgiler sağlayacağını belirterek, "Gezegeni yeniden keşfetmiş gibi olacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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