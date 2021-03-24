Nasa Uzmanı: "Ay'ı Benzin İstasyonu Gibi Kullanacağız"
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Nasa Uzmanı: "Ay'ı Benzin İstasyonu Gibi Kullanacağız"

24.03.2021 10:00 | Son Güncelleme: 24.03.2021 10:16
Nasa Uzmanı: 'Ay'ı Benzin İstasyonu Gibi Kullanacağız'

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA, 2024'te Artemis programı dahilinde Ay'a "insan çıkarması" yapacak.

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA, 2024'te Artemis programı dahilinde Ay'a "insan çıkarması" yapacak.

Program, Ay'a ilk kadının adım atacağından dolayı büyük önem taşıyor.

Ancak programın aslında gizli bir misyonu daha olacak. Onu da NASA'dan uzman Jacob Bleacher anlatıyor.

Daha önce "Mars'a yolculuk için Ay zıplama tahtası olarak kullanılacak" denilmişti.

Bleacher iddiayı bir adım öteye taşıdı. Ona göre Ay, Mars yolculuğu öncesi bir benzin istasyonu olarak kullanılacak.

Evet, daha önce Ay'a üsler kurulacağı, insanlığın Ay'da da konuşlanacağı söyleniyordu. Ancak ona göre, Ay sadece Mars yolcularının uğrayıp benzin ya da market alışverişi yapacağı bir benzin istasyonu olacak.

Bakın Bleacher neler diyor?

DİNLENME TESİSİ: THE GATEAWAY!

"Aracınızla yola çıktığınızda gerekli olan tüm yakıtı arabanızın üzerine depo yapıp, orada taşımazsınız. Bir benzin istasyonuna uğrar, depoyu fullersiniz."

"Ay da bu görevi üstlenecek. Ay'a yerleşme tam olamayacak. Orada 'görev alacak' insanlar gelip geçici olacak."

"Dünyalıların uzaydaki ana dinlenme tesisi Ay değil, Ay'ın yörüngesinde dolaşacak olan yeni yapılacak The Gateaway olacak."

"Dünyalılar The Gateaway'de vakit geçirip, Ay'a gerektiğinde iniş yapacak."

Sınırları zorlayan insanoğlu... Bleacher'a göre Ay'ı Güneş Sistemi'ndeki yerleşkeler için bir benzin istasyonu olarak kullanacak... Düşüncesi bile nefes kesiyor.

Kaynak: Space Mag Türkiye

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