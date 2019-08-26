NASA, uzayda ilk suçu işlediği iddia edilen kadın astronota soruşturma başlattı

NASA, uzayda ilk suçu işlediği iddia edilen kadın astronota soruşturma başlattı

Amerikan Uzay ve Havacılık Kurumu NASA uzayda işlendiği iddia edilen ilk suç hakkında soruşturma başladı. ABD’li astronot Anne McClain, kendisine boşanma davası açan eşi Summer Worden’ın kimlik bilgilerini kullanarak banka hesaplarına uzaydayken girdiğini kabul etti

26.08.2019 20:00
NASA, uzayda ilk suçu işlediği iddia edilen kadın astronota soruşturma başlattı

Amerikan Uzay ve Havacılık Kurumu NASA uzayda işlendiği iddia edilen ilk suç hakkında soruşturma başlattı.


NASA, ABD'li astronot Anne McClain'in kendisine boşanma davası açan eşi Summer Worden'ın kimlik bilgilerini kullanarak banka hesaplarına uzaydayken girdiğini kabul etmesi üzerine soruşturma başlattı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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