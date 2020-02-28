NASA: Uzayda bugüne kadar gözlemlenen 'en büyük kara delik patlaması' yaşandı

28.02.2020 12:49 | Son Güncelleme: 28.02.2020 12:49

Gök bilimciler uzayın derinliklerinde bir kara delikten geldiği belirlenen ve bugüne kadar gözlemlenenlerin 5 katı büyüklüğünde kozmik bir patlamanın izini tespit ettiklerini açıkladı.



Bilim insanları patlamanın Dünya'ya 390 milyon ışık yılı uzaklığında yaşandığını belirtti. Euronews.com'da Görüntüle