NASA: Uzayda bugüne kadar gözlemlenen 'en büyük kara delik patlaması' yaşandı
NASA: Uzayda bugüne kadar gözlemlenen en büyük kara delik patlaması yaşandı. Patlamanın Dünya'ya uzaklığı 390 milyon ışık yılı.
28.02.2020 12:49 | Son Güncelleme: 28.02.2020 12:49
Gök bilimciler uzayın derinliklerinde bir kara delikten geldiği belirlenen ve bugüne kadar gözlemlenenlerin 5 katı büyüklüğünde kozmik bir patlamanın izini tespit ettiklerini açıkladı.
Bilim insanları patlamanın Dünya'ya 390 milyon ışık yılı uzaklığında yaşandığını belirtti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com