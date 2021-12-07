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NASA Uzay Sergisi yarın İstanbul'da açılıyor

AA / Tayyib Hoşbaş - Haberler | Güncel

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) 50 yıllık uzay çalışmalarını ve deneyimlerini yansıttığı NASA Uzay Sergisi yarın Metropol İstanbul Alışveriş Merkezi'nde açılacak.

İSTANBUL (AA) - Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin ( Nasa ) 50 yıllık uzay çalışmalarını ve deneyimlerini yansıttığı NASA Uzay Sergisi yarın Metropol İstanbul Alışveriş Merkezi'nde açılacak. Açılış öncesi serginin tanıtımı için astronot kıyafeti giyen bir kişi M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında seyahat ederek bazı duraklarda gezdi.

NASA Uzay Sergisi yarın İstanbul'da açılıyor

NASA Uzay Sergisi yarın İstanbul'da açılıyor

NASA Uzay Sergisi yarın İstanbul'da açılıyor

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AA / Tayyib Hoşbaş - Son Dakika Haberleri

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