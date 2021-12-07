NASA Uzay Sergisi yarın İstanbul'da açılıyor

İSTANBUL (AA) - Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin ( Nasa ) 50 yıllık uzay çalışmalarını ve deneyimlerini yansıttığı NASA Uzay Sergisi yarın Metropol İstanbul Alışveriş Merkezi'nde açılacak. Açılış öncesi serginin tanıtımı için astronot kıyafeti giyen bir kişi M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında seyahat ederek bazı duraklarda gezdi.