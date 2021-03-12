- NASA, uzay aracının Mars'a iniş anına ait yeni görüntü yayınladı
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- NASA, uzay aracının Mars'a iniş anına ait yeni görüntü yayınladı

12.03.2021 21:21 | Son Güncelleme: 12.03.2021 21:28

- NASA, uzay aracının Mars'a iniş anına ait yeni görüntü yayınladı NASA, Mars'a yolladığı yeni nesil uzay aracı Perseverance'in iniş anına ait yeni bir görüntü paylaştı.

- NASA, uzay aracının Mars'a iniş anına ait yeni görüntü yayınladı

WASHINGTON - NASA, Mars'a yolladığı yeni nesil uzay aracı Perseverance'in iniş anına ait yeni bir görüntü paylaştı.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansının Mars'a gönderdiği uzay aracı Perseverance, yüzeydeki çalışmalarını sürdürüyor. NASA, Perseverance'in Mars yüzeyine iniş anına ait yeni bir görüntü yayınlandı. NASA'nın uzay aracının ağzıyla yaptığı açıklamada, "İnişimi yapmak için kullandığım fotoğraflara bakıyorsunuz. Bu şekilde hızlı bir şekilde yönümü buldum ve inmeden önceki son 3 dakika içinde en güvenli hedefi seçtim" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan NASA, Perseverance'yi Mars'taki potansiyel yaşam izlerini araştırmak ve Mars'a insanlı yolculuğun yollarını bulmak için 30 Temmuz 2020'de ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'ndan uzaya fırlatmıştı. Uzay aracı, 19 Şubat'ta Mars'a başarılı şekilde iniş yapmıştı.

Perseverance'in 1 Mars yılı (Yaklaşık 1 Dünya yılı) boyunca toplayacağı 500 gram kaya ve toprak örneğini Dünya'ya getirmesi planlanıyor. Uydu görüntülerinden 3.5 milyar yıl önce eski bir göl olduğu düşünülen ve Jezerk Crater adı verilen bölgeye gönderilen Perseverance, Mars'ta geçmiş mikrobiyal yaşamın potansiyel kanıtı üzerine keşfe başlarken, karbondioksit açısından zengin Mars atmosferinin unsurlarını gelecekteki astronotlar için oksijen üretmesi üzerine bir deney yapması planlanıyor.

- NASA, uzay aracının Mars'a iniş anına ait yeni görüntü yayınladı
- NASA, uzay aracının Mars'a iniş anına ait yeni görüntü yayınladı
- NASA, uzay aracının Mars'a iniş anına ait yeni görüntü yayınladı
- NASA, uzay aracının Mars'a iniş anına ait yeni görüntü yayınladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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