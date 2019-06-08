NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun kapılarını 'turistlere' açıyor

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Uluslararası Uzay İstasyonu'nu ticari şirketler ve özel astronotlara açacağını duyurdu.

NASA, Uzay İstasyonu'nu şirketlere kar amaçlı aktiviteler ve uzay araçlarını özel astronotlara çalışmaları için açma kararı kapsamında ilk uzay turistlerini 2020'den itibaren ağırlamaya başlayacağını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle