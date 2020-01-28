NASA Uluslararası Uzay İstasyonu'na kiralık oda-ofis modülleri ekletecek
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NASA Uluslararası Uzay İstasyonu'na kiralık oda-ofis modülleri ekletecek

NASA'nın planları doğrultusunda şirket Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) kiralanabilir ilk modülü ekleyecek. Farklı ülkelere ve özel şirketlere yerçekimsiz ortamda çalışma, araştırma yapma ve kalma imkanı verecek olan kiralık uzay odalarına yoğun talep olacağı düşünülüyor.

28.01.2020 16:16 | Son Güncelleme: 28.01.2020 16:16
NASA Uluslararası Uzay İstasyonu'na kiralık oda-ofis modülleri ekletecek

'nın işbirliği yaptığı 'Axiom Space' isimli şirket ortak çalışma ve yaşam alanı konseptini bir adım öteye taşımaya hazırlanıyor.


NASA'nın planları doğrultusunda şirket Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) kiralanabilir ilk modülü ekleyecek. Farklı ülkelere, özel şirketlere ve varlıklı turistlere yerçekimsiz ortamda çalışma, araştırma yapma ve kalma imkanı verecek olan kiralık uzay odalarına yoğun talep olacağı düşünülüyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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