NASA, SpaceX Tarafından Yapılan Aracın İnsanlı İlk Görevini Planlıyor

Şu anda bir uzay yarışı var ancak bu, Rusya ve ABD arasında değil. Yarış, SpaceX ve Boeing arasında. İki firma da NASA için, mürettebat destekli araç üretmekte çabalıyor. NASA'nın "Commercial Crew" programının ön tarihleri, önde olan ismin SpaceX olduğunu gösteriyor ancak hiçbir şey kesin değil.

NASA, Boeing'i Starliner adlı uzay aracını yapması için tuttu. Aynı şekilde SpaceX'i de Crew Dragon'u tasarlaması için işe aldı. İki aracın da tamamlanması gecikti ve bu nedenle iki araç da uzaya insanlı bir görev gerçekleştiremedi. SpaceX, test aşamalarında Uluslararası Uzay İstasyonu'na boş bir Crew Dragon yollamıştı ancak yaşanan bir patlama, aracın tamamlanması için daha çok zamanın gerekli olduğunu açık bir şekilde gösterdi. Bu olay, Boeing'e uzay aracını NASA'ya ilk teslim edecek firma olması için bir imkan sundu.

Ancak yeniden yapılan planlardaki tarihler doğruysa, SpaceX, NASA'nın ekibini uzaya taşıyan ilk özel firma olacak gibi görünüyor.

NASASpaceflight.com, bu tarihlerin kesin olmadığını ve bu süreçten sonra "resmi" sayılmadıklarının altını çizdi. Rapordaki tarihler, tamamıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'na, ekiplerin yollanılabileceği tarihler baz alınarak oluşturuldu.

Tarihler kesin olmasa da bütün bunlar, NASA'nın SpaceX'e güvendiğini ve Boeing'in uzay aracının insanlı görevlere hazır olmadığına inandığını gösteriyor.