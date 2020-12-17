NASA Son Dakika | Dünya'ya Asteroid yaklaşıyor! Asteroid nedir? Dünyaya asteroit mi çarpacak?

NASA, Dünya'yı ilgilendiren büyük bir açıklama'da bulundu! Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin açıklamasına göre dünyaya 5 adet asteroid yaklaşacak! Peki asteroit nedir, asteroid ne demek? Dünya'ya asteroid mi çarpacak?

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, bu hafta içerisinde Dünya'ya 5 asteroid yaklaşacağı haberini verdi. Bir son dakika NASA haberiyle bunu duyuran Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, bunlardan 3 tanesinin bugün geçeceğini ve görüneceğini belirtti. NASA'nın bu açıklaması üzerine insanların aklında Dünyaya asteroid mi çarpacak sorusu dönmeye başladı! Peki asteroid nedir?

ASTEROİD NEDİR?

Asteroid ya da asteroit,yörüngeleri çoğunlukla Mars ile Jüpiter gezegenleri arasında kalan ve görünüm itibariyle yıldızlara benzeyen gök cisimleridir. Haziran 2014 itibarıyle Küçük Gezegen Merkezi (Minor Planet Center) tarafından iç ve dış Güneş Sistemi'nde 1 milyonun üzerinde asteroid olduğu duyurulmuştur. Hatta uydusu olan asteroitler de mevcuttur.

DÜNYAYA ASTEROİD Mİ ÇARPACAK?

NASA, Dünya'ya bu hafta 5 asteroid yaklaşacağını duyurdu. Bu asteroitlerden üçünün bugünlerde görüneceğini söyleyen NASA, iki tanesinin ise Dünya'ya Ay'dan daha yakın mesafede olacağını söyledi. Dünyaya çarpma gibi bir durumun olmadığını belirten NASA, asteroidlerin ölçülerini de verdi. Asteroidler, Dünya'ya 343 Bin kilometre uzaklıktan geçecek. NASA uzmanları, çarpma konusunda endişeli olan insanlar için bu ihtimalin 50binde 1 olduğu duyurdu.