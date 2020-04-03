NASA solunum cihazı ve koruyucu malzeme üzerinde çalışacak
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Dünya ›› NASA solunum cihazı ve koruyucu malzeme üzerinde çalışacak - Haber
Koronavirüs, NASA, Dünya

NASA solunum cihazı ve koruyucu malzeme üzerinde çalışacak

NASA koronavirüs (Covid-19) ile savaşmak için 'NASA@WORK' adlı kaynak platformunu, kendi bilim insanlarının kullanımına sundu.

03.04.2020 14:17 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:18
NASA solunum cihazı ve koruyucu malzeme üzerinde çalışacak

NASA koronavirüs (Covid-19) ile savaşmak için 'NASA@WORK' adlı kaynak platformunu, kendi bilim insanlarının kullanımına sundu. Dünya genelindeki NASA bilim insanları bu platform üzerinde solunum cihazları, koruyucu malzeme, verilerin analizi gibi konularda çalışmaya başlayacaklar.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), ülkenin ve dünyanın koronavirüs salgınına karşı verdiği mücadeleye katılım sağladıklarını açıkladı. NASA, 'nasa@work' adlı platformu kendi bilim insanlarının kullanımına sundu. NASA bilim insanları, bu platform sayesinde koruyucu malzeme, solunum cihazı ve virüs hakkında öngörü sağlayacak verilerin analizi konularında çalışacaklar.

KORONAVİRÜS AŞISI İÇİN SÜPER BİLGİSAYAR DESTEĞİNASA, geliştirecekleri koruyucu malzemelerin hızlıca ve kolayca uygulanabilir veya üretilebilir olmasına özen gösterdiklerini ifade etti. Geliştirilecek solunum cihazlarında ise, mevzuata uygun ve kolay kullanım tasarımlarına öncelik verilecek. NASA ayrıca NASA@WORK platformunda geliştirilecek veri analiz teknikleriyle, koronavirüsün yayılma öngörülerine ulaşmayı hedefliyor.

NASA daha önce ABD yönetimiyle birlikte ortak yaptıkları açıklamada, NASA'nın süper bilgisayar teknolojinin koronavirüs tedavisi ve aşısı için kullanacağını belirtmişti.    


Kaynak: DHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Dünya Manşet

Haberler

Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılanlar hastalığı nasıl yendiler? Haber
Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılanlar hastalığı nasıl yendiler?
Karantinadaki askerlerinin tahliyesini isteyen komutan, görevden alındı Haber
Karantinadaki askerlerinin tahliyesini isteyen komutan, görevden alındı
İspanyol gribi salgınında yaşananları o anlara tanıklık eden yaşlı adam anlattı Haber
İspanyol gribi salgınında yaşananları o anlara tanıklık eden yaşlı adam anlattı
ABD'de Demokrat Senatör'den tarihi konuşma! Cumhuriyetçilere sitem etti Haber
ABD'de Demokrat Senatör'den tarihi konuşma! Cumhuriyetçilere sitem etti
İtalya'da tuhaf korona ölümleri! Uykuya dalıp bir daha uyanmıyorlar Haber
İtalya'da tuhaf korona ölümleri! Uykuya dalıp bir daha uyanmıyorlar
ABD'li uzmanlar araştırdı! Koronavirüs iki yolla daha bulaşabilir Haber
ABD'li uzmanlar araştırdı! Koronavirüs iki yolla daha bulaşabilir
Son Dakika: Almanya ve Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Bir günde 588 kişi öldü
Son Dakika: Almanya ve Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Bir günde 588 kişi öldü
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 13 bin 915'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 13 bin 915'e yükseldi
Kıbrıs Rum kesiminde Kovid-19'lu annenin dünyaya getirdiği bebeğin testi negatif çıktı
Kıbrıs Rum kesiminde Kovid-19'lu annenin dünyaya getirdiği bebeğin testi negatif çıktı
Beyaz Saray'ın açıkladığı olası ölüm vakaları korkuttu: 2 milyondan fazla kişi hayatını kaybedebilir
Beyaz Saray'ın açıkladığı olası ölüm vakaları korkuttu: 2 milyondan fazla kişi hayatını kaybedebilir
Koronavirüs hastası, hastane odasından ağlayarak yalvardı: Evde kalın
Koronavirüs hastası, hastane odasından ağlayarak yalvardı: Evde kalın
İmamoğlu, 900 bin TL bağışı bloke eden bankaya çağrı yaptı: Bu vebalin altında kalmayın
İmamoğlu, 900 bin TL bağışı bloke eden bankaya çağrı yaptı: Bu vebalin altında kalmayın
Virüse aldırış etmeyen turist grup cinsel ilişki partisi düzenledi
Virüse aldırış etmeyen turist grup cinsel ilişki partisi düzenledi
Alkol almak için kaçan şahsın, temas ettiği kişiler karantinaya alındı
Alkol almak için kaçan şahsın, temas ettiği kişiler karantinaya alındı
Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi?
Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi?
Son Dakika: ABD'de bir günde koronavirüsten 1047 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD'de bir günde koronavirüsten 1047 kişi hayatını kaybetti
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüs etkisiyle tarihi rekor kırdı
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüs etkisiyle tarihi rekor kırdı
Virüsten ölen yaşlı adam, ölmeden dakikalar önce bir gence tükürdü
Virüsten ölen yaşlı adam, ölmeden dakikalar önce bir gence tükürdü
Bilim insanları şokta! 49 gün boyunca vücutta kalan mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi
Bilim insanları şokta! 49 gün boyunca vücutta kalan mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 921'e ulaştı
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 921'e ulaştı
Hindistan'da koronavirüs taraması için gelen doktorları taşladılar
Hindistan'da koronavirüs taraması için gelen doktorları taşladılar
Bilim insanları, Antarktika'da 90 milyon yıl öncesine ait yağmur ormanı kalıntıları buldu
Bilim insanları, Antarktika'da 90 milyon yıl öncesine ait yağmur ormanı kalıntıları buldu
Kötü günler bitecek diye beklerken vücutta 49 gün kalan virüs tespit edildi
Kötü günler bitecek diye beklerken vücutta 49 gün kalan virüs tespit edildi
Sapkın çift, prensin evini cinsel ilişki partisi için istedi
Sapkın çift, prensin evini cinsel ilişki partisi için istedi
Filipinler Devlet Başkanı'ndan korona yasaklarına uymayanlara uyarı: Karşı gelen vurulacak
Filipinler Devlet Başkanı'ndan korona yasaklarına uymayanlara uyarı: Karşı gelen vurulacak
Salgında en acı haber! ABD'de 6 haftalık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti
Salgında en acı haber! ABD'de 6 haftalık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti
Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki petrol fiyatı savaşı ABD'li petrol üreticisi Whiting Petroleum'un iflasına neden oldu
Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki petrol fiyatı savaşı ABD'li petrol üreticisi Whiting Petroleum'un iflasına...
Hayvanlar üzerinde denenecek ilk koronavirüs aşısının sonuçları Haziran'da belli olacak
Hayvanlar üzerinde denenecek ilk koronavirüs aşısının sonuçları Haziran'da belli olacak
Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken yeni kolera salgını hızla yayılmaya devam ediyor
Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken yeni kolera salgını hızla yayılmaya devam ediyor
ABD istihbaratının raporunda yer alan bomba iddia: Çin, bilinçli olarak vaka ve ölü sayılarını gizledi
ABD istihbaratının raporunda yer alan bomba iddia: Çin, bilinçli olarak vaka ve ölü sayılarını gizledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Altay Cahit Özkan Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun
Magazin Ebru Polat Seren Serengil Kıvanç Tatlıtuğ Recep Tayyip Erdoğan
Spor Fatih Terim Basketbolcu Rüştü Reçber Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Mart Polis Milli Avrupa
Şu an buradasınız: NASA solunum cihazı ve koruyucu malzeme üzerinde çalışacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2020 15:03:35. #1.15#
title