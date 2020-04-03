NASA solunum cihazı ve koruyucu malzeme üzerinde çalışacak NASA koronavirüs (Covid-19) ile savaşmak için 'NASA@WORK' adlı kaynak platformunu, kendi bilim insanlarının kullanımına sundu.

NASA koronavirüs (Covid-19) ile savaşmak için 'NASA@WORK' adlı kaynak platformunu, kendi bilim insanlarının kullanımına sundu. Dünya genelindeki NASA bilim insanları bu platform üzerinde solunum cihazları, koruyucu malzeme, verilerin analizi gibi konularda çalışmaya başlayacaklar.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), ülkenin ve dünyanın koronavirüs salgınına karşı verdiği mücadeleye katılım sağladıklarını açıkladı. NASA, 'nasa@work' adlı platformu kendi bilim insanlarının kullanımına sundu. NASA bilim insanları, bu platform sayesinde koruyucu malzeme, solunum cihazı ve virüs hakkında öngörü sağlayacak verilerin analizi konularında çalışacaklar.

KORONAVİRÜS AŞISI İÇİN SÜPER BİLGİSAYAR DESTEĞİNASA, geliştirecekleri koruyucu malzemelerin hızlıca ve kolayca uygulanabilir veya üretilebilir olmasına özen gösterdiklerini ifade etti. Geliştirilecek solunum cihazlarında ise, mevzuata uygun ve kolay kullanım tasarımlarına öncelik verilecek. NASA ayrıca NASA@WORK platformunda geliştirilecek veri analiz teknikleriyle, koronavirüsün yayılma öngörülerine ulaşmayı hedefliyor.

NASA daha önce ABD yönetimiyle birlikte ortak yaptıkları açıklamada, NASA'nın süper bilgisayar teknolojinin koronavirüs tedavisi ve aşısı için kullanacağını belirtmişti.

Kaynak: DHA