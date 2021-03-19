NASA SLS roketini başarılı bir şekilde test etti
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NASA SLS roketini başarılı bir şekilde test etti

19.03.2021 12:02 | Son Güncelleme: 19.03.2021 12:36

NASA, Artemis astronotlarının Ay'a ulaşmasında yardımcı olacak Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketini başarılı bir şekilde test etti.

NASA, Artemis astronotlarının Ay'a ulaşmasında yardımcı olacak Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketini başarılı bir şekilde test etti.

Amerika Birleşik Devletleri, (ABD) Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'dan yapılan açıklamada, NASA'nın Artemis astronotlarını Ay'a giderken uzaya fırlatacak olan SLS roketinin çekirdek aşamasının başarılı bir şekilde test edildiği bildirildi. Testin, ABD'nin Mississippi eyaletinde bulunan Bay St Louis şehri yakınlarındaki Stennis Uzay Merkezi'nde yapıldığı ve 8 dakika 19 saniye sürdüğü belirtildi. Yapılan açıklamada 'NASA'nın şimdiye kadar inşa ettiği en büyük roket unsuru olan, NASA'nın Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketinin çekirdek aşaması, dört RS-25 (uzay mekiği ana motoru) motorunu 8 dakika 19 saniye boyunca ateşledi' ifadelerine yer verildi.

"ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASI"

Açıklamada ayrıca, NASA Yöneticisi Steve Jurczyk'in "Bugünün SLS için temel aşamasının başarılı testi, NASA'nın insanları Ay yüzeyine ve ötesine geri döndürme hedefinde önemli bir dönüm noktasıdır" ifadelerine yer verildi.

NASA SLS roketini başarılı bir şekilde test etti
NASA SLS roketini başarılı bir şekilde test etti
NASA SLS roketini başarılı bir şekilde test etti
NASA SLS roketini başarılı bir şekilde test etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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