NASA Perseverance'ten gelen yakın çekim fotoğrafları yayınladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

NASA Perseverance'ten gelen yakın çekim fotoğrafları yayınladı

20.02.2021 14:13 | Son Güncelleme: 20.02.2021 14:16
NASA Perseverance'ten gelen yakın çekim fotoğrafları yayınladı

NASA, Mars keşif aracı Perseverance'ten gelen yakın çekim Mars fotoğraflarını yayınladı.

NASA, Mars keşif aracı Perseverance'ten gelen yakın çekim Mars fotoğraflarını yayınladı. Fotoğraflar arasında Mars'ın yüzeyinin net şekilde göründüğü bir kare de yer alıyor.Amerikan Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) yedi aylık bir yolculuğun ardından cuma günü gezegene varan Mars keşif aracı Perseverance'ten gelen yeni fotoğrafları yayınladı. Keşif aracının gezegene inmesinden yaklaşık 24 saat sonra yayınlanan fotoğraflar arasında Perseverance'in Mars'a inmeden hemen önceki anın ve gezegenin yüzeyinin net şekilde göründüğü kareler de yer alıyor.

NASA yetkilileri, söz konusu fotoğrafları "Bu, daha önce görmediğimiz bir şey" sözleriyle değerlendirdi.

NASA'nın uzay aracı Perseverance (Azim), cuma günü "Mars 2020" misyonu kapsamında 20 kamera ve mini helikopteriyle Kızıl Gezegen Mars'a iniş yapmıştı. Perseverance, Dünya ile uzaklığı Güneş etrafındaki yörüngesine göre 55 milyon ile 400 milyon kilometre arasında değişen Kızıl Gezegen'de yaşamın izlerini arayacak.

Uzay aracının indiği 45 kilometre çapındaki Jezero Krateri, Mars'ın kuzey yarımküresinde yer alıyor. Bilim insanları yaklaşık 3,5 milyar yıl önce bir nehrin bu kraterdeki göle aktığını varsayıyor. NASA mensubu Ken Farley'e göre, o zamanlar Mars'ın güçlü bir atmosferi vardı, yüzeyinde göller ve nehirler bulunuyordu ve bugün Dünya'da bildiğimiz organizmaların gelişebileceği yaşanabilir habitatlara sahipti.

Mars, bu koşulların var olduğu bilinen tek gezegen.

Reuters,DW/BÖ,CÖ

(c)

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Cansu Dere İrem Derici Acun Ilıcalı
Spor Arda Turan Ersun Yanal Abdullah Avcı Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Jandarma Gaziantep Instagram Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: NASA Perseverance'ten gelen yakın çekim fotoğrafları yayınladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.2.2021 14:17:18. #1.14#
title