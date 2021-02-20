NASA, Perseverance'tan gelen Mars'ın yakın çekim fotoğraflarını yayımladı
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NASA, Perseverance'tan gelen Mars'ın yakın çekim fotoğraflarını yayımladı

20.02.2021 05:11 | Son Güncelleme: 20.02.2021 05:14
NASA, Perseverance'tan gelen Mars'ın yakın çekim fotoğraflarını yayımladı

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA, "Perseverance" adlı keşif aracının Mars'a iniş yapmasından yaklaşık 24 saat sonra Kızıl Gezegen'den gelen yakın çekim fotoğraf karelerini yayımladı.

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA, "Perseverance" adlı keşif aracının Mars'a iniş yapmasından yaklaşık 24 saat sonra Kızıl Gezegen'den gelen yakın çekim fotoğraf karelerini yayımladı.

NASA tarafından kamuoyuna yayımlanan fotoğraflarda, "Perseverance" adlı keşif aracının iniş anının hemen öncesini gösteren ve gezegenin yüzeyinin oldukça net görüldüğü bir kare de yer aldı.

Yayımlanan diğer karelerde keşif aracının indiği bölgenin yapısı dikkat çekerken, NASA yetkilileri, söz konusu görselleri "Bu, daha önce görmediğimiz bir şey." sözleriyle tanımladı.

25 kamera ve 2 mikrofonu olduğu belirtilen "Perseverance"in bu ekipmanlarının inişten hemen önce aktif hale getirildiği kaydedildi.

NASA'nın bir ton ağırlığındaki Rover tipi uzay aracı "Perseverance," yaklaşık 7 aylık yolculuğun ardından, perşembe günü doğu Amerika yerel saati ile 15.55'te Mars'ın Jezero Kraterine sorunsuz şekilde iniş yapmıştı.

ABD'nin "InSight" ve "Curiosity (Meraklı)" isimli iki uzay aracı Kızıl Gezegen'in yörüngesinde çalışmalarına halen devam ediyor. NASA'nın uzun vadeli hedefi 2030'lu yıllarda Mars'a insanlı bir uzay aracı gönderebilme kapasitesine ulaşmak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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