NASA'nın Yeni Süpersonik Jeti, Sessiz Sedasız 1770 KM/S Hız Yapacak

NASA'nın yeni tasarladığı araçlardan biri, 2021 yılında uçuş testlerine başlayacak olan X-59 Quinjet Supersonic Transport, kısaca QueSST adlı uçak olacak. Uzay ajansı pilotları, aracı kameralar yardımıyla yönlendirecek çünkü aracın ön camı yok. Onun yerine 4K ekranı ve çeşitli noktalara yerleştirilmiş sensörleri var.

Sistem, eXternal Visibility System olarak adlandırılan bir yöntem kullanıyor. Kısaca XVS adı verilen bu yöntemde ekran, hem iki kameradan gelen canlı görüntüleri alıyor hem de arazi bilgilerini ve uçağın yer/konum bilgilerini kullanarak bir görüntü oluşturuyor.

Aracın yan taraftaki pencereleri ise varlığını sürdürüyor. Bu paneller, pilotların ufuk çizgisini görebilmesini sağlıyor. XVS'nin altında bulunan ekran ise uçuşla ilgili bilgiler sağlıyor.

QueSST adlı araç, 'Concord'un Oğlu' olarak adlandırılıyor. 2021 yılında test uçuşları yapılacak olan aracın Londra'dan New York'a üç saatte uçabilmesi bekleniyor.

Aracın şekli, ses patlamalarını korkunç bir gürültüden basit bir sese indirgiyor. NASA, aracın hiçbir zaman yolcu taşıma amacıyla yapılmadığını ancak bu araç sayesinde, kara üzerinde süpersonik uçuş yasağının esnetilebileceğini ve yeni nesil ticari sesten hızlı uçakların üretimine önayak olabileceğini söylüyor.

Araç, Mach 1.4 (ses hızının 1.4 katı) seviyesine kadar hızlanabiliyor, 55,000 fitlik yüksekliğe çıkabiliyor. En yüksek hızı ise 1770 kilometre/saat olarak belirtiliyor.

Aracın dikkat çekici burun kısmı, NASA tarafından "sonik başparmak" olarak adlandırılıyor. Bu kısımdaki özel tasarım, aracın daha sessiz olmasını sağlıyor ve ses dalgalarını dağıtıyor. Konuyla ilgili olarak, insanların tepkilerinin ölçüldüğü kamuoyu çalışmaları yapılıyor.