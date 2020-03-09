NASA'nın yeni Mars keşif aracı, geçmişteki mikrobiyal yaşamın izlerini arayacak
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Mars'a göndereceği yeni uzay aracı Perseverance için son hazırlıklar, NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi'nde tamamlanıyor. Aracın Mars görevinin başlamasına 130 gün kaldı.
09.03.2020 14:02 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:02
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Mars'a göndereceği yeni uzay aracı Perseverance için son hazırlıklar, NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi'nde tamamlanıyor. Aracın Mars görevinin başlamasına 130 gün kaldı.
Perseverance'ın temmuz ayında Mars'a gönderilmesi ve önümüzdeki yaz sonunda Mars'tan topladığı örnekleri Dünya'ya getirmesi planlanıyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com