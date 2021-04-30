NASA'nın yeni başkanı eski astronot Bill Nelson oldu
ABD'de eski astronot ve Florida eyaletinin eski senatörü Bill Nelson, Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) yeni başkanı oldu.
ABD Senatosu'nda dün gece yapılan oylamada, Nelson'ın adaylığı oy birliğiyle kabul edildi.
Nelson, ABD Başkanı Joe Biden tarafından aday gösterilmiş, Senato Ticaret Komisyonu 28 Nisan'da adaylığı kabul ederek onay için Senato'ya sevk etmişti.
78 yaşındaki Nelson, NASA'nın 14'üncü yöneticisi oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin