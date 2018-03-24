Nasa'nın Yeni Antenleri

Uzay araçları Dünya'ya veri gönderirken genelde pek esnek değildirler, ya özel bir yer istasyonunun menziline girmeleri gerekir, ya da gezegene dönerek o şekilde veri aktarmaları gerekir. Ama NASA'nın çok yakında daha esnek bir seçeneği olacak gibi görünüyor: Şu an, ATLAS Uzay Operasyonları'nda bir taşınabilir uzay iletişim sistemi test ediliyor. ATLAS Links, dört antenli bir mobil yapı ve çok hafif olmasının yanında sadece birkaç dakikada kuruluyor. Araştırmacılar bilimsel bulguları aktarmak istediklerinde veya durum kontrolü gerçekleştireceklerinde, istedikleri yere istedikleri zamanda bir Links istasyonu gönderebilecekler.

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Sistemin tek ihtiyacı güç ve internet erişimi, bunlara sahipken birden fazla uzay aracını idare edebiliyor.

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ATLAS Links bir süreliğine laboratuvarda kalacak, ancak gelecekteki "shadow" görevlerinde normal istasyonlarla işbirliği içinde çalışma ihtimalleri var. Her şey yolunda giderse, bu antenler uzay boşluklarını tamamlayabilir ve sabit bir istasyonun arızalanması gibi çok kötü bir durumunda yedek olarak kullanılabilir.