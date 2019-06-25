NASA'nın Yarışmasında İkinci Olan Türk Ekip, Uydusunu Uzaya Göndermeye Hazırlanıyor

14-16 Haziran tarihleri arasında Amerika'nın Teksas eyaletinde NASA'nın öncülüğünde 'Model Uydu Yarışması' adı altında bir etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinlik kapsamında pek çok ülkeden katılımcılar kendi model uydularını geliştirerek çalışmalarını göklere fırlatma imkanı buldular. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Grizu-263 Uzay Takımı da kendi uydusunu hazırlayan katılımcılar arasındaydı. Geçtiğimiz yıl düzenlenen etkinliklerde Manchester Üniversitesi'nin kazandığı yarışmayı ikinci olarak tamamlayan ekip, bu yıl da kendi uydularını 700 metre yüksekliğe fırlatarak İstanbul Teknik Üniversitesi'nin ardından dünya ikincisi olmayı başardı.

Pocketqube olarak adlandırılan bu uydu, Türkiye'nin en küçük uydusu olma ünvanına da sahip. Pocketqube mini uydusu sadece 5 santimetre uzunluğunda. Ekibin kaptanı olan Muzaffer Duysal da bu konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak Pocketqube'ün tasarımının tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. 500 kilometrelik bir yörüngeye sahip olacak olan bu uydunun 3 yıl boyunca uzayda kalacağını söyleyen Duysal, 2020 yılında Pocketqube'ün Amerika ya da Yeni Zelanda'dan uzaya fırlatılacağını açıkladı. Uzaya fırlatılmasının ardından uydunun, Dünya'nın görüntülerinin otonom bir şekilde elde edilebileceğini ifade eden Duysal, Bülent Ecevit Üniversitesi'nin uzayda bir uydusunun olmasının hem üniversiteleri hem de ülkemiz için büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili olarak Zonguldak valisi Erdoğan Bektaş da bazı açıklamalarda bulundu. Grizu-263 Uzay Takımı'nın büyük bir başarıya imza attığını söyleyen Bektaş, üniversite ve sanayi iş birliğinin hem ülkemiz hem de üniversite öğrencileri için büyük bir öneme sahip olduğunu söyledi. Zonguldak'ın belli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Bektaş, bu potansiyelin küçümsenemeyecek kadar büyük olduğunu ancak kimsenin bunun farkında olmadığını ifade etti. Şehrin bu bağlam bir bütün çalışması gerektiğini belirten Bektaş, herkesin el ele verdiği bir Zonguldak'ın, şehrin stratejik önemini tüm dünyaya duyuracağını söyledi.