- NASA'nın uzay aracı Perseverance, Mars'ta ilk test sürüşünü gerçekleştirdi

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- NASA'nın uzay aracı Perseverance, Mars'ta ilk test sürüşünü gerçekleştirdi

WASHİNGTON - NASA'nın yeni nesil uzay aracı Perseverance, Mars'a başarılı bir şekilde ulaşmasının arından ilk test sürüşünü gerçekleştirdi.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA), Mars'a gönderdiği uzay aracı Perseverance'in ilk test sürüşünü gerçekleştirdiği açıklandı. Keşif aracının test sürüşünde 33 dakikada 6 buçuk metre yol kat tetiği belirtildi. Mars'a gönderdiği keşif aracı Perseverance'ın test sürüşünü sosyal medyadan duyuran NASA, yaptığı fotoğraflı paylaşımda, "Harekete geçtim. Mars'ta ilk test sürüşünü yaptım. Gördükleriniz tekerlek izlerim. Bırakacak daha çok iz var" ifadelerini kullandı.

18 Şubat'ta Mars'a inişinden sonra ilk yolculuğunu gerçekleştiren Perseverance, test sürüşü sırasında yüzeye lastik izlerini bıraktı. Keşif aracı 4 metrelik bir mesafe yol aldıktan sonra 150 derecelik bir dönüş gerçekleştirerek ardından 2 buçuk metre daha ileri hareket etti. NASA'nın Güney Kaliforniya'daki mühendisi Anais Zarifian, test sürüşünün "mükemmel" bir şekilde gerçekleştiğini belirterek, "Sürüş sistemimizin iyi çalıştığından eminiz" dedi.

Mars'ta antik bir yaşamın izlerini aramak ve insanlı yolculuğun yollarını bulmak için 30 Temmuz'da Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonundan yola çıkan Perseverance'in keşif faaliyeti için Mars'ta 2 yıl kalması planlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYLİN KARADENİZ