NASA'nın uzay aracı asteroitle çarpışması için fırlatılacak

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi ( Nasa ), asteroitlerden dünyayı korumak amacıyla ilk kez uzay aracını 24 Kasım'da bir asteroidle çarpışması için fırlatacak.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), tehlikeli bir asteroidin Dünya'ya çarpmasını önleyecek teknolojiyi test etmek için 24 Kasım'da dikkat çekici bir fırlatma işlemi gerçekleştirmeye hazırlanıyor. NASA, asteroitlerden dünyayı korumak amacıyla "Double Asteroid Redirection Test (DART)" görevi için ilk kez uzay aracını bir asteroidle çarpışması için fırlatacak. Görev, iki asteroit sistemi Didymos'un daha küçük asteroidine çarpmak ve yörüngesini kinetik etki yoluyla değiştirmeyi hedefliyor. Dimporphos olarak bilinen daha küçük asteroidin çapı yaklaşık 160 metre, büyük olanı ise yaklaşık 780 metre ve dünya için hiçbir tehdit oluşturmuyorlar. Dimorphos'tan yüzlerce kat daha küçük olan DART, asteroidi saatte 24 bin kilometre hızla vuracak. DART koordinasyon lideri Nancy Chabot, çarpışmanın asteroidi tamamen yok etmeyi değil, yörüngesini bir derece içinde hafifçe değiştirmeyi amaçladığını ifade etti.

DART, ABD'nin California eyaletindeki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü'nden SpaceX Falcon 9 roketiyle fırlatılacak.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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