NASA'nın Mars kaşifi, kaya örneği toplamanın ilk denemesinde başarısız
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NASA'nın Mars kaşifi, kaya örneği toplamanın ilk denemesinde başarısız

NASA'nın Mars kaşifi, kaya örneği toplamanın ilk denemesinde başarısız
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Mars'a gönderdiği uzay aracı Perseverance'in, yüzeyde kaya örneği topladıktan sonra dolu olması beklenen tüplerin boş olduğunu duyurdu.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Mars'a gönderdiği uzay aracı Perseverance'in, yüzeyde kaya örneği topladıktan sonra dolu olması beklenen tüplerin boş olduğunu duyurdu.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Mars'a gönderdiği yeni nesil uzay aracı Perseverance, yüzeydeki çalışmalarını sürdürüyor. Mars'tan kaya örneği toplamak için Jezero Krateri'nde çalışma yürüten uzay aracı, zeminde delik açmayı başardı ve numune toplamaya çalıştı. NASA tarafından yapılan açıklamada, delme işleminin başarılı gibi göründüğü, ancak numune tüpüne hiçbir kaya örneğinin girmediği duyuruldu. Böylece Mars kaşifinin ilk kaya örneği toplama denemesi başarısız oldu.

NASA proje yetkilisi Ken Farley, yüzeyde açılan deliğin içini incelemek ve ne olduğunu görmek için bir sonraki adımın, robotik bir kola monte edilen kamera kullanmak olacağını söyledi. Kırık kayayı ya da numunenin parçalanarak toz haline gelmiş olabileceğini görebileceklerini belirten Farley, "Kaya özellikleri beklediğimizden farklı olabilir" dedi.

Kızıl gezegende birçok çalışma yürüttü

NASA, Perseverance'yi Mars'taki potansiyel yaşam izlerini araştırmak ve Mars'a insanlı yolculuğun yollarını bulmak için 30 Temmuz 2020'de ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'ndan uzaya fırlatmıştı. Uzay aracı, 19 Şubat'ta Mars'a başarılı şekilde iniş yapmıştı. Mars'tan Dünya'ya fotoğraflar ve ses kayıtları gönderen uzay aracı, kızıl gezegende 6 buçuk metre ilerleyerek yüzeye ilk izlerini bırakmıştı. Uzay aracı, uydu görüntülerinden 3.5 milyar yıl önce eski bir göl olduğu düşünülen ve Jezerk Crater adı verilen bölgeye gönderilirken, 1 Mars yılı (Yaklaşık 2 Dünya yılı) boyunca toplayacağı 500 gram kaya ve toprak örneğini Dünya'ya getirmesi planlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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