Nasa'nın Mars Gezgininden 360 Derece Fotoğraf Geldi - Haberler
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Nasa'nın Mars Gezgininden 360 Derece Fotoğraf Geldi

Nasa'nın Mars Gezgininden 360 Derece Fotoğraf Geldi
Space Mag Türkiye - Haberler | Teknoloji

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'nın 2012'den bu yana Kızıl Gezegen'de olan gezgini Curiosity, Mars'ta geniş, kayalık araziyle çevrili çarpıcı bir yeni selfie çekti.

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi Nasa'nın 2012'den bu yana Kızıl Gezegen'de olan gezgini Curiosity, Mars'ta geniş, kayalık araziyle çevrili çarpıcı bir yeni Selfie çekti.

Daha doğrusu, NASA, 81 farklı fotoğraf ile oluşturulan bir 360 derecelik fotoğraf paylaştı.

Ağustos 2012'de Mars'a inen robotik kaşif, Kızıl Gezegen'in bir zamanlar yaşanabilir olduğuna

dair kanıt aramak için Gale Krateri'nde gezinmeye devam ediyor.

Curiosity gezgini, yolculuğu boyunca selfie çekmesiyle meşhur olmuştu.

LAKABINA UYGUN GÖRÜNTÜ

En son çektiği fotoğrafta iki çarpıcı yapının görüntüsünü bize sundu. Gezicinin arkasında solda Greenheugh Alınlığı adlı bir kaya oluşumu ve sağın ortasında Rafael Navarro Dağı adlı bir tepe yer alıyor.

NASA'dan yapılan açıklamaya göre, birbirine dikilmiş 81 ayrı görüntüden oluşan panorama, gezici robot kolunun ucunda bulunan Mars El Lens Görüntüleyici (MAHLI) tarafından çekildi.

NASA, 29 Kasım'da Curiosity'nin en son özçekiminin hem geniş hem de yakından görüntüsünü paylaştı ve gökyüzünde parlayan Güneş ile Mars'ın güzel manzarasını sergiledi.

Görüntü, geziciyi çevreleyen çeşitli ve engebeli arazi ile birlikte Mars'ın lakabı olan 'kızıl gezegen' rengini görüntülemektedir.

Fotoğrafta ayrıca, Curiosity'nin 2014'ten beri tırmanmakta olduğu 3,4 mil yüksekliğindeki (5.5 kilometre) dağ olan Sharp Dağı'nın bir manzarası da yer alıyor.

Curiosity daha önce Nisan 2021'de Mars'ın Rafael Navarro Dağı'nı fotoğraflamıştı.

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