NASA'nın "Mars'a ismini gönder" projesine katılımın yarısı Türkiye'den

NASA'nın "Mars'a ismini gönder" projesine katılımın yarısı Türkiye'den

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) "Mars'a ismini gönder" projesine en yoğun katılım Türkiye'den geldi.

NASA'nın

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) "Mars'a ismini gönder" projesine en yoğun katılım Türkiye'den geldi.

NASA'nın Temmuz 2020'de Florida'dan Mars'a göndereceği keşif aracında taşınmak üzere ismini yollamak için başvuruların neredeyse yarısı Türkiye'den. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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