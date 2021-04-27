NASA'nın Mars'a indirdiği mini helikopter Ingenuity ilk fotoğraflarını gönderdi
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NASA'nın Mars'a indirdiği mini helikopter Ingenuity ilk fotoğraflarını gönderdi

NASA'nın Mars'a indirdiği mini helikopter Ingenuity ilk fotoğraflarını gönderdi
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA), keşif aracı Perseverance ile Mars'a gönderdiği mini helikopter Ingenuity'nin çektiği ilk fotoğraflar dünyaya ulaştı.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA), keşif aracı Perseverance ile Mars'a gönderdiği mini helikopter Ingenuity'nin çektiği ilk fotoğraflar dünyaya ulaştı.

NASA'nın internet sayfasından yapılan açıklamada, Ingenuity'nin 22 Nisan'daki ikinci uçuşunda çektiği Mars'ın yüzeyini gösteren renkli 2 fotoğraf paylaşıldı.

Yaklaşık 1,8 kilogram ağırlığındaki Ingenutiy'nin yerden 5,2 metre yükseklikte 80 saniye civarında uçtuğu ve üzerindeki renkli kamera ile ilk görüntüleri aldığı kaydedildi.

Ingenuity, 19 Nisan'da gerçekleştirdiği yaklaşık 1 dakikalık ilk başarılı uçuşu ile "başka bir gezegende uçurulan ilk hava aracı" olarak tarihe geçmişti.

İngenuity'nin ilk uçuşuna ilişkin görüntüler, uydu vasıtasıyla dünyaya iletilmişti.

Mars'taki atmosfer yoğunluğunun Dünya'nın yaklaşık yüzde 1'i kadar olması nedeniyle NASA mühendisleri, Ingenuity'yi yerden kaldırmak için ultra hafif malzemeler ve Dünya'da gerekenden daha hızlı dönen her biri 123 santimetre uzunluğunda 4 adet pervane kullanmışlardı.

Üçüncü uçuşunu 25 Nisan'da gerçekleştiren Ingenuity'nin, dördüncü uçuşunu da bu hafta sonuna doğru yapacağı bilgisi paylaşıldı.

Perseverance, Mars'a gönderilen en gelişmiş teknolojik özelliklere sahip araç

NASA'nın California'daki Jet Itki Laboratuvarında inşa edilen ve plütonyum yakıtıyla çalışan Perseverance, Mars'a gönderilen araçlar içinde en gelişmiş teknolojik özelliklere sahip olmasıyla biliniyor.

Uzay kurumu, Kızıl Gezegen'deki yeni misyonun gerçekleşmesi için altyapı çalışmalarına 2,4 milyar dolar, aracın yüzeye inmesini ve çalıştırılmasını mümkün kılan sistem için de 300 milyon dolar harcandığını açıklamıştı.

Perseverance, Mars'ta ilk sürüsünü 6 Mart'ta gerçekleştirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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